視力模糊別以為是白內障 當心慢性破孔性視網膜剝離

童綜合眼科醫師楊啓蘭為患者進行眼底檢查（示意圖，非本案患者本人）。

〔記者歐素美／台中報導〕 64歲李姓女子去年在住家鄰近診所完成白內障手術，不料，今年5月卻出現視力模糊的狀況，且越來越嚴重，親朋好友安慰她「應該是續發性白內障」，不用太在意，再去進行雷射手術就會恢復，李女因此不以為意等有空，拖了1個月才到診所檢查，沒想到竟是視網膜剝離症狀，緊急轉診至童綜合醫院，經眼科醫師楊啓蘭確診為「慢性破孔性視網膜剝離」，緊急手術才逐漸恢復視力。

楊啓蘭表示，破孔性視網膜剝離好發於50以上的中老年人，通常發生1至2周內進行玻璃體切除手術都能夠獲得視力良好的恢復，網膜貼合成功率超過9成。但如果疾病發生超過2周，瀰漫的視網膜色素細胞就會在視網膜前形成增殖性玻璃體視網膜病變（增生膜），使視網膜產生皺縮，所以僅進行玻璃體切除手術，大多會因為視網膜面積減少而貼不回去，致手術時要合併進行增生膜移除手術，以提高手術成功率。

請繼續往下閱讀...

李女經進行玻璃體切除併增生膜移除手術，配合該院引進的新型DORC EVA玻璃體切除系統、ZEISS ARTEVO 850影像系統等，手術時擁有極佳影像品質，讓醫師能在精準、完整移除增生膜的同時，不傷到脆弱的視網膜組織。

楊啓蘭指出，民眾常以訛傳訛關於視網膜剝離手術後必須保持趴臥3個月的說法，造成許多病患對手術治療望而卻步，錯失黃金治療時間。但臨床上很多病患的破孔是在正上方或側邊，反而術後保持側臥或正立的效果更好，且醫療技術進步，目前可以灌注矽油代替氣體，減少保持特定姿勢的時間，對於不容易長期保持特定姿勢的老年族群或是無法請長假休養的上班族，都是最佳的治療選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法