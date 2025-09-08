自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》江祖平遭換藥侵犯 醫：藥物別散裝防調包風險

2025/09/08 11:53

女星江祖平指出，在與三立高層之子龔益霆交往期間，男方曾以鎮定劑替換她的心臟藥物，讓她失去意識，最後侵犯得逞。（資料照）

女星江祖平指出，在與三立高層之子龔益霆交往期間，男方曾以鎮定劑替換她的心臟藥物，讓她失去意識,最後侵犯得逞。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星江祖平指控三立高層之子龔益霆侵犯，且在兩人交往期間，男方曾以鎮定劑替換她的心臟藥物，讓她失去意識，最後侵犯得逞。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇指出，這類具有安全問題的迷藥，其實都屬於「管制藥品」的範疇，一般都是由非法管道進入黑市，再以高價售出獲利。

管制藥品分4級 獲取管道多非法

姜冠宇於臉書專頁發影片表示，迷藥，其實就是所謂的「管制藥品」，分成4級。1、2級是大家耳熟能詳的海洛因、古柯鹼、嗎啡、安非他命、大麻等，因為成癮性較強，所以需要身心專科醫師或住院時經由專業程序來開立。

他接著說明，3、4級包含FM2這一類的鎮定藥物。雖然說一般醫師可以開立，但開立的時候需要建入診斷碼，這些診斷碼在健保的系統上都有記錄，若被大數據庫偵測到異常開立，健保局是可以查詢醫師開藥原因的。所以一般來說，這些管制藥品不太可能是醫師開立的，多半是從非法管道進入黑市，再以高價的方式售出獲利。

他以FM2為例解釋，FM2本身是第3級BZD類強力鎮定劑，對於有嚴重失眠困擾的病人有很好的抗焦慮及輔助睡眠之效；但如果作為高劑量非法用途，就會讓有些受害者短暫失去記憶，造成後續辦案上的困難。

自我保護2重點

1.享受夜生活時，飲料、酒杯一定不要離手，也盡量不離開視線。

2.每個人應盡量避免「藥物散裝」，將它維持在原有的包裝內，不要分開藥物和藥片標籤。這樣才能避免有「類似的劑型以及顏色被調包」而我們卻不知道的危險情況。

最後，姜冠宇提醒，藥物如果偏離醫療用途，那本身就是「毒」，都是違法且要負刑責的。

