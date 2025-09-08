每年約800人！孩子才出生就「聽不到」 首次發聲媽媽激動落淚

孩子出生後24小時左右就會進行初步聽力篩檢，每年約700至800人發現異常，後續醫療院所也會協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕聽力是語言發展的起點，衛福部國民健康署婦幼健康組簡任技正胡怡君表示，台灣的孩子有9成左右於醫院生產，孩子出生後24小時左右就會進行初步聽力篩檢，發現異常的孩子又有9成左右會確診聽力異常，每年約700至800人，後續醫療院所也會協助銜接健保等相關治療資源。

今年春天出生的小立（化名）在出生第2天接受新生兒聽力篩檢，檢查結果顯示「未通過」，出院前再測仍「不通過」，媽媽林太太當下十分慌張，難以相信孩子可能有聽力問題，經醫師與護理師說明後續流程，立即轉介至醫院進行診斷，結果顯示小立確診為聽力損失。

林太太作為新手父母，受到相當沉重的打擊，但還是協助孩子積極治療，小立也在確診後第3週順利戴上助聽器，並於6個月大時展開療育課程，她說，第一次看見小立因聽見聲音而睜大眼睛、露出微笑，第一次發出「ㄚ」的聲音時，她的眼淚忍不住掉下來，「慶幸當初有做聽力篩檢，讓我們能及早幫助他」。

胡怡君說明，先天性聽力受損的孩子如果能早期發現，並接受聽語療育，仍可擁有正常的語言及身心發展，大幅提升語言發展與社會互動能力，也有助於未來進入校園生活與同儕同步學習。但若是錯過黃金時期，則可能造成語言發展遲緩、學習困難，甚至影響情緒與社交，國健署全面推動本國籍出生3個月內新生兒聽力篩檢服務以來，覆蓋率維持在9成以上，成效位居全球最優之列。

此外，胡怡君提醒，輕、中度聽障的孩子無明顯語言溝通的障礙，加上孩子尚無法清楚表達自身狀況，容易被忽略，因此新生兒聽力篩檢格外重要，若屬聽力損失高危險群，如有聽障家族史、孕期前三個月感染德國麻疹或其他病毒、使用耳毒性藥物、出生體重小於1500克、早產、缺氧、曾住過加護病房、細菌性腦膜炎，或頭頸部先天畸形（如小耳症）等，更應該重視新生兒聽力篩檢與確診。

國健署指出，目前全國總共有260家醫療院所提供新生兒聽力篩檢服務，其中66家同時提供新生兒聽力確診服務，孩子通過新生兒聽力篩檢不代表日後聽力發展一生無虞，孩子仍可能因遲發性聽損、中耳炎、外傷、腦膜炎或藥物使用而影響聽力。

