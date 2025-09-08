自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

每年約800人！孩子才出生就「聽不到」 首次發聲媽媽激動落淚

2025/09/08 11:12

孩子出生後24小時左右就會進行初步聽力篩檢，每年約700至800人發現異常，後續醫療院所也會協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

孩子出生後24小時左右就會進行初步聽力篩檢，每年約700至800人發現異常，後續醫療院所也會協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕聽力是語言發展的起點，衛福部國民健康署婦幼健康組簡任技正胡怡君表示，台灣的孩子有9成左右於醫院生產，孩子出生後24小時左右就會進行初步聽力篩檢，發現異常的孩子又有9成左右會確診聽力異常，每年約700至800人，後續醫療院所也會協助銜接健保等相關治療資源。

今年春天出生的小立（化名）在出生第2天接受新生兒聽力篩檢，檢查結果顯示「未通過」，出院前再測仍「不通過」，媽媽林太太當下十分慌張，難以相信孩子可能有聽力問題，經醫師與護理師說明後續流程，立即轉介至醫院進行診斷，結果顯示小立確診為聽力損失。

林太太作為新手父母，受到相當沉重的打擊，但還是協助孩子積極治療，小立也在確診後第3週順利戴上助聽器，並於6個月大時展開療育課程，她說，第一次看見小立因聽見聲音而睜大眼睛、露出微笑，第一次發出「ㄚ」的聲音時，她的眼淚忍不住掉下來，「慶幸當初有做聽力篩檢，讓我們能及早幫助他」。

胡怡君說明，先天性聽力受損的孩子如果能早期發現，並接受聽語療育，仍可擁有正常的語言及身心發展，大幅提升語言發展與社會互動能力，也有助於未來進入校園生活與同儕同步學習。但若是錯過黃金時期，則可能造成語言發展遲緩、學習困難，甚至影響情緒與社交，國健署全面推動本國籍出生3個月內新生兒聽力篩檢服務以來，覆蓋率維持在9成以上，成效位居全球最優之列。

此外，胡怡君提醒，輕、中度聽障的孩子無明顯語言溝通的障礙，加上孩子尚無法清楚表達自身狀況，容易被忽略，因此新生兒聽力篩檢格外重要，若屬聽力損失高危險群，如有聽障家族史、孕期前三個月感染德國麻疹或其他病毒、使用耳毒性藥物、出生體重小於1500克、早產、缺氧、曾住過加護病房、細菌性腦膜炎，或頭頸部先天畸形（如小耳症）等，更應該重視新生兒聽力篩檢與確診。

國健署指出，目前全國總共有260家醫療院所提供新生兒聽力篩檢服務，其中66家同時提供新生兒聽力確診服務，孩子通過新生兒聽力篩檢不代表日後聽力發展一生無虞，孩子仍可能因遲發性聽損、中耳炎、外傷、腦膜炎或藥物使用而影響聽力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中