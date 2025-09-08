自由電子報
晴時多雲

皮膚醫美

燒燙傷瀕危 醫創新療法助病人2週內轉出加護病房

2025/09/08 11:04

新竹臺大分院整形外科江卓衡醫師說明，病人燒燙傷治療策略與相關照護計畫。（院方提供）

新竹臺大分院整形外科江卓衡醫師說明，病人燒燙傷治療策略與相關照護計畫。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名40歲男性在工作中因意外事件，造成超過60%體表面積深二度至三度燒燙傷，並合併吸入性灼傷，死亡風險高達70%。經新竹臺大分院燒燙傷中心醫療團隊在黃金治療期內積極進行創新療程，成功協助病人轉危為安，兩週內順利轉出加護病房。

病人受傷面積廣泛，由新竹臺大分院整形外科主治醫師江卓衡在黃金治療期執行6次清創與植皮手術。過程中引進「人工真皮植皮」及「自體皮膚多次取皮法」，不僅縮短手術時間、減少出血，也降低取皮傷口的面積與疼痛。透過新技術與病人的堅強意志，將外觀與四肢功能的損害降到最低。

江卓衡醫師指出，大面積燒燙傷的治療就像與死神拔河，人工真皮可在急性期快速穩定病人狀況，爭取寶貴時間。自體皮膚多次取皮法則能解決健康皮膚不足的困境，並減少術後換藥與疼痛，提升病人的耐受度與生活品質。

他進一步說明，本次治療將「術後加速恢復療程理念引進燒燙傷加護治療。透過多團隊合作，包含早期復健介入、術後止痛、呼吸支持、藥物與營養精準調整，協助病人迅速恢復體力，順利接受後續手術，並縮短加護病房住院時間，同時降低燒燙傷對關節活動與臉部外觀的影響。

江卓衡醫師提醒，大面積燒燙傷除了急性期的搶救，更要重視後續復健與生活品質。病人、家屬與醫療團隊的密切配合，才能達到最佳療效。

