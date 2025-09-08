自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

7旬翁失眠困擾10年 中醫藥與針灸幫他一覺好眠

2025/09/08 10:30

台南市立醫院中醫師江驊修提醒民眾建立良好生活習慣，如規律運動、睡前少用3C產品，才能事半功倍提升睡眠品質。（情境照，台南市立醫院提供）

台南市立醫院中醫師江驊修提醒民眾建立良好生活習慣，如規律運動、睡前少用3C產品,才能事半功倍提升睡眠品質。（情境照，台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名72歲王先生飽受失眠困擾長達10年，近3年雖持續服用安眠藥，仍常在半夜2點驚醒、輾轉難眠，每晚睡不到4小時，白天精神不濟。經台南市立醫院中醫師江驊修診治，針對其體質做中藥調理2個多月後，終於能連續入睡6小時以上，即使夜間醒來也能很快再入眠、夢境減少，王先生說已經很久沒睡得這麼安穩了！

江驊修指出，失眠常見症狀包括入睡困難、夜間頻繁醒來、多夢、清晨提早醒來以及白天疲倦無力。現代醫學治療失眠多仰賴安眠藥，但安眠藥物易引起白天嗜睡、頭暈、步態不穩、認知功能下降等副作用，且具有依賴性，長期使用恐影響生活品質。

中醫透過「辨證論治」依個人體質治療失眠，運用清熱、滋陰、疏肝、化痰等方式調和陰陽，改善睡眠品質。（台南市立醫院提供）

中醫透過「辨證論治」依個人體質治療失眠，運用清熱、滋陰、疏肝、化痰等方式調和陰陽，改善睡眠品質。（台南市立醫院提供）

他表示，中醫治療失眠透過「辨證論治」，從望聞問切診斷體質，運用清熱、滋陰、疏肝、化痰等方式調和陰陽，改善睡眠品質。常用藥材包括夜交藤、柴胡、熟地黃、黃連、黨參、茯神、蓮子等。臨床研究也證實，中藥治療失眠療效佳且副作用少。

除了中藥，針灸對於改善失眠問題亦有顯著效果，能促進入睡、延長睡眠時間，提升睡眠品質。常使用的穴位如神門、內關、百會、足三里等，有助放鬆身心、幫助入眠。

江驊修並提醒，想改善睡眠也應養成良好生活習慣，中午過後避免飲用咖啡、濃茶、辣椒、酒精等刺激性食物，白天避免午睡過久並規律運動；睡前少用3C產品、避免激烈運動及吃宵夜，並減少水分攝取以降低夜尿干擾，才能事半功倍提升睡眠品質。

神門穴、內關穴有助於放鬆身心、幫助入眠。（台南市立醫院提供）

神門穴、內關穴有助於放鬆身心、幫助入眠。（台南市立醫院提供）

