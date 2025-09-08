自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

台東馬偕獲贈復健機器人 有助勞動農民復建關節

2025/09/08 09:33

台東馬偕紀念醫院獲贈一台「肌力寶 Nimbo 關節復健機器人（下肢型）含訓練椅」，昨天辦捐贈儀式。（記者黃明堂翻攝）

台東馬偕紀念醫院獲贈一台「肌力寶 Nimbo 關節復健機器人（下肢型）含訓練椅」，昨天辦捐贈儀式。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東馬偕紀念醫院昨天獲贈一台「肌力寶 Nimbo 關節復健機器人（下肢型）含訓練椅」，協助台東縣廣大物理復健需求患者就近獲得專業醫療服務，特別是長期勞動造成關節損傷的農民們，可以借助機器人做物理復建。

東馬表示，此次捐贈由台北台風扶輪社長姚智元發起，姚長年經營池上木片便當，使用台東池上農民的稻米，深知當地農民長期從事勞力密集農耕的辛勞，盼以實際行動回饋台東。院長徐光南感謝台北台風扶輪社關注台東農民的健康，讓有關節復健需求的患者都能受惠，並使台東的復健醫療邁向AI智能化的新里程。

東馬已完成設備裝機。復健科主任張舜雯表示，這台智慧化的復健機器人能即時調整阻力，協助病人增強肌力與關節活動度，適用於中風、骨科術後、退化性關節疾病及脊椎損傷等患者。此設備的引進不僅將減輕長者復健的負擔，也將造福更多有需求的患者，實現醫療資源在地化，讓台東的復健醫療向前邁出關鍵一步。

台北台風扶輪社指出，台東縣以農業為主，隨著高齡化趨勢加劇，許多年長者因長期高負荷農耕工作而導致職業傷害，對物理復健的需求日益殷切。然而，偏鄉居民往往需長途跋涉至醫療院所進行治療，舟車勞頓徒增就醫困難。透過這次復健機器人的捐贈，盼能縮短醫療資源距離，讓長者能就近獲得專業的復健照護，提升生活品質。

