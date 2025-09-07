自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》最髒蔬果清不乾淨 美百萬網紅醫奧茲鼓吹買有機的

2025/09/07 21:44

EWG公布最「髒」的水果，桃子在列。美國百萬網紅醫師奧茲建議，這類型蔬果最好買有機的；示意圖。（圖取自freepik）

EWG公布最「髒」的水果，桃子在列。美國百萬網紅醫師奧茲建議，這類型蔬果最好買有機的；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國百萬網紅醫師奧茲（DoctorOz）針對蔬果農藥殘留做實驗，發現有機桃子上有2種農藥殘留但濃度低，而傳統桃子則檢出7種。兒科、環境醫師艾倫．格林（Alen Green）指出，這些農藥殘留是政府規範安全值內，堪稱百分百的安全，但他質疑有機磷不應該再使用，那為什麼蔬果中還要加入這種不必要的毒物？

奧茲找了一間加州專門檢測農產品的實驗室，進行有機與傳統的桃子、芹菜做農藥測試。有機芹菜農藥零檢出；傳統芹菜檢出3種農藥殘留。奧茲說，這表示即便摘採、運送與處理後，這些蔬菜仍含毒物，他試問大家：「你會把它帶回家？」

艾倫．格林不以為然地說，每一口食物都是對我們身體的投資。至於有機桃子上有2種農藥殘留，艾倫．格林認為，可能是天然農藥，還有一種是有機農場鄰近傳統農場噴灑農藥飄移或者是水源已遭污染。不過，奧茲補充，這些送檢蔬果農藥殘留數值，都在政府制定「安全值」內。

但是，艾倫．格林對於農藥的態度是零容忍，他表示，兒童是脆弱的，他們的肝臟、免疫系統和大腦發育都與成年人不同，更容易受毒素影響。

艾倫．格林對於有些消費者認為「買有機不值得」提出看法。他說，飲食是兒童會接觸農藥的來源，這個小實驗有機桃子農藥殘留的濃度很低，且低於美國政府允許的安全範圍，但他認為，這個「安全」標準是否是真的「安全」。

在台灣國立陽明大學於2014年做過一份對過動兒群體報告，他們尿液有機磷代謝物是正常孩童的2-8倍，並推論飲食（蔬果）可能是主要來源。台灣也於去（2024）年禁用有機磷殺蟲劑「陶斯松」與歐美看齊，以防再傷害兒童腦部。防檢局也指出，近期有科學證據顯示，長期暴露在含有陶斯松的環境中，會導致兒童出現注意力不集中等問題。

在《環境健康展望》2005年期刊上，針對「有機飲食顯著降低兒童飲食中有機磷農藥的暴露量」研究，23名小學適齡兒童的飲食中有機磷農藥暴露。連續5天以有機食品取代了大部分兒童的常規飲食，並在15天的尿液樣本中，發現代謝物大幅下降，而改變飲食即可快速降低體內負擔。

艾倫．格林建議家中有小孩的家庭，採取「風險分層」來選擇食材：

●優先改買有機：把家中孩子最常吃、且在美國環境工作組織（EWG）等指標中列為「髒」的水果蔬菜先改為有機，像是草莓、菠菜、藍莓、桃子等。

●食物處理：確實用流水與軟毛刷清洗、必要時去皮或加熱可進一步降低殘留。

●飲食取向：不要因疑慮減少蔬果攝取，蔬果仍是健康飲食的基礎；重點是減少污染來源的暴露。

●監測與政策：呼籲政府與產業加強監測、精準用藥與降低某些高風險農藥的允許量，保護敏感族群（孕婦、幼童）。

