健康網》普度後罐頭大變身！ 「鮪魚沙拉小圓堡」清爽上桌

2025/09/08 17:11

將鮪魚沙拉鋪在吐司上，搭配新鮮番茄片，再撒點巴西里葉裝飾，清爽可口立刻上桌；圖為示意圖。（圖取自漁業署臉書）

將鮪魚沙拉鋪在吐司上，搭配新鮮番茄片，再撒點巴西里葉裝飾，清爽可口立刻上桌；圖為示意圖。（圖取自漁業署臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正逢中元，普度完家裡是不是也「收穫滿滿」各式罐頭呢？農業部漁業署就在臉書貼心分享，不妨把常見的鮪魚罐頭變身為免開火、簡單又美味的「鮪魚沙拉小圓堡」，不只大人愛吃，更是孩子們動手DIY的最佳親子料理，補充Omega-3脂肪酸、維生素D與高生物價蛋白。

這道料理只要準備鮪魚罐頭、吐司、洋蔥碎、水煮蛋碎、酸黃瓜、美乃滋與番茄片，經過簡單拌勻後，就能快速做出營養滿分的鮪魚沙拉。將鮪魚沙拉鋪在吐司上，搭配新鮮番茄片，再撒點巴西里葉裝飾，清爽可口立刻上桌。

漁業署指出，暑假期間最適合親子同樂，從壓模吐司到組合小圓堡，讓孩子在過程中學習食材認識與營養搭配，不但能增添廚房樂趣，更能創造專屬於家人的「暑假料理回憶」。

吃鮪魚可補充Omega-3脂肪酸、維生素D與高生物價蛋白；圖為示意圖。（圖取自freepik）

吃鮪魚可補充Omega-3脂肪酸、維生素D與高生物價蛋白；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師陳珮淳也說，鮪魚罐頭（水煮／橄欖油漬）富含Omega-3脂肪酸、維生素D與高生物價蛋白，對心血管、骨骼與免疫系統皆有助益。拌飯糰、義大利麵、蛋捲皆是快速美味選擇。

想要把普度後的罐頭庫存變得更有創意？快來嘗試這道簡單、零失敗的「鮪魚沙拉小圓堡」，讓傳統節日也能吃得健康又新潮！

