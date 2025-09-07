早餐每延後1小時 10年內死亡風險增8％

李惠芬／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》報導，一項由美國政府資助、哈佛大學附屬的「麻省總醫院布萊根」（Mass General Brigham）醫療系統進行的大型研究顯示，每天早一點吃早餐，或許真的能幫助你活得更久。這項驚人的發現，為「早餐是一天中最重要的一餐」這句老話，提供了全新的科學佐證。

這項發表於《通訊醫學》（Communications Medicine）期刊的研究，追蹤了近3000名英國中老年人近25年的時間，並詳細檢視他們的飲食習慣。研究團隊注意到，隨著參與者年齡增長，他們吃早餐與晚餐的時間，都有逐漸延後的趨勢。然而，數據分析顯示，延後吃早餐的習慣，與憂鬱、疲勞和口腔健康問題，始終存在著一致性的關聯。

請繼續往下閱讀...

研究最震撼的發現，在於用餐時間與壽命的直接關聯。數據顯示，與較早用餐的族群相比，晚食者的10年存活率較低。更具體地說，在排除了睡眠、社經地位、吸菸與飲酒等生活方式因素後，早餐時間每延後1小時，就與10年內的死亡風險增加8%有關。

擾亂生理時鐘是元兇？

研究人員目前尚不確定為何較晚的用餐時間會導致更差的健康結果，但他們推測，這可能與擾亂人體的「生理時鐘」（circadian rhythm）有關。

研究作者、麻省總醫院的科學家達什蒂博士（Dr Hassan Dashti）解釋，較晚進食可能會讓肝臟、腸道等周邊器官的時鐘，與大腦的中樞時鐘脫鉤，進而抑制新陳代謝與血糖控制，導致肥胖與糖尿病等狀況。他建議，鼓勵老年人維持規律的用餐時間，應成為促進健康老化與長壽的廣泛策略之一。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法