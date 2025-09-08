健康網》隱藏糖5大名單 甜甜醬汁糖分UP UP

糖醋排骨等常靠冰糖或糖漿上色提香；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人減糖第一步就是不喝含糖飲料、少吃甜點，但你知道嗎？日常餐桌上，其實潛藏著大量「隱藏糖」，讓人不知不覺攝取超標，增加熱量、傷害健康。國健署就在臉書專頁「食在好健康」提醒，這些「甜」不一定看得見，卻真實存在於各種料理與食材中。例如各種醬料、加工食品、糖漬與罐頭；常吃的糖醋、三杯、東坡料理，湯品如紅豆湯、綠豆湯、豆花，都是隱藏糖。

哪些食物藏有「隱藏糖」？

●調味料陷阱：番茄醬、甜辣醬、照燒醬、烤肉醬，甚至千島醬、蜂蜜芥末醬，都含有不少糖分。

●加工食品：火腿、香腸、培根、肉鬆，雖然吃起來是鹹的，但製程中為了風味與色澤也會加糖。

●糖漬與罐頭：蜜餞、糖漬水果、話梅，以及水果罐頭、蜜紅豆罐頭，甚至玉米罐頭、魚肉罐頭也可能含糖。

●料理手法：糖醋排骨、紅燒肉、三杯雞、東坡肉等常靠冰糖或糖漿上色提香；烤雞、叉燒常會刷糖漿或蜂蜜。

●飲品與湯品：紅豆湯、綠豆湯、豆花、濃湯包，以及3合1咖啡、手搖飲，都有驚人糖量。

東坡肉也是隱藏糖料理；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

減糖小撇步

1. 看標示：成分表出現「蔗糖、果糖、麥芽糖漿、玉米糖漿」等字眼，都代表有糖。

2. 自己下廚：用洋蔥、番茄、南瓜等天然食材增加甜味。

3. 外食選擇：選「減糖、不加糖」產品，醬料少沾。

國健署強調，減糖不是要拒絕所有糖，而是學會分辨、聰明選擇。下次吃飯時，不妨多留意餐盤上的「隱藏糖」，少一點糖，多一份健康！

