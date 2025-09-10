自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》攝護腺癌年輕化！ 中醫調補腎氣助改善術後排尿

2025/09/10 15:53

攝護腺癌有年輕化趨勢，早期通常沒有明顯症狀，如果出現頻尿，或是排尿有灼熱或疼痛感，可能是警訊，最好進一步就醫追查；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺癌是發生在男性攝護腺的惡性腫瘤，這種癌症多好發於年長男性。泰昌堂中醫師謝伯駿指出，攝護腺癌在早期通常沒有明顯症狀，若有也可能與攝護腺肥大症狀相似，如果出現頻尿、尿流變細，或是排尿有灼熱或疼痛感，有時甚至尿中帶血，可能是警訊，最好進一步就醫追查。

謝伯駿在臉書專頁「泰昌堂」與網站上發文分享，近年來攝護腺癌有逐漸年輕化的趨勢，男性朋友不可掉以輕心。初期無聲無息，別忽略排尿小警訊，攝護腺癌在早期通常沒有明顯症狀，若有，也可能與攝護腺肥大症狀相似，因此容易被忽略。常見的警訊包括：

●頻尿、夜尿
●排尿困難、殘尿、尿流變細、尿流斷斷續續
●排尿時有灼熱或疼痛感，有時甚至尿中帶血

謝伯駿說明，當攝護腺癌進展至中晚期，可能出現精液帶血、射精疼痛、骨骼疼痛、腰痛、體重減輕 與疲倦等症狀。有患者誤認為單純腰痛，自行推拿反而導致骨折，其實這往往是骨轉移的警訊之一。甚至部分病人是在癌症擴散至其他器官後才被診斷，錯失治療時機。

攝護腺癌的風險因子

謝伯駿表示，年齡老化是發生攝護腺癌的最高危險因子。以下這些因素可能會影響雄性荷爾蒙濃度，進而刺激攝護腺細胞的異常生長：

●年齡超過50歲
●家族中有父親、兄弟曾罹患攝護腺癌
●長期攝取高脂肪、紅肉、奶製品為主的飲食
●肥胖、代謝症候群
●有慢性攝護腺炎或泌尿道感染史

定期檢查是預防的第一步，謝伯駿建議，攝護腺癌若能及早發現，治療方式更多效果也相對理想。建議50歲以上，已有症狀，或具家族病史的男性，應每年進行定期檢查。常見檢查包括經直腸指診，必要時搭配PSA（前列腺特異抗原）血液檢查與經直腸超音波。若能早期診斷並確認沒有骨盆腔淋巴轉移，5年存活率可達90%以上。

中醫治療面向

謝伯駿分析中醫的治療方式如下：

中醫治療

雖然治療效果因人而異，但治療過程常伴隨副作用，例如尿失禁、性功能影響、疲倦、潮熱等。這些問題大大影響病人的生活品質，此時，中醫整體調理可成為有力的輔助，改善術後不適、緩解化放療副作用、預防復發。

中藥輔助

對於接受手術的患者，中醫強調改善膀胱氣化功能 、調補腎氣、活血化瘀與補氣升提。這樣的調理有助於術後恢復肌力、改善尿量不足，及減緩瘀血所造成的不適。

化放療期間，常見倦怠、發炎、口乾與排尿困難等副作用，中醫可依病情使用清熱解毒與活血化瘀的藥物；針對荷爾蒙治療則可用滋陰清熱、補氣的藥物，以降低副作用，減少生活品質受影響。而對於部分追蹤期患者不願使用抑制雄性激素的藥物，中醫也可作為替代性支持。

針灸與電針輔助

透過刺激肝經、腎經與脾經的特定穴位，促進膀胱氣化功能，有助於改善尿量、尿失禁等症狀。常用穴位包括太谿、復溜、交信、築賓、三陰交、照海、陰陵泉、陰谷、太衝、蠡溝等。

謝伯駿總結，一位70多歲長者，罹患攝護腺癌並已轉移至腰椎與腦部，歷經西醫治療後，PSA指數仍控制不佳，並有殘尿、腰痛等困擾。經過中醫調理與針灸輔助，不僅PSA指數快速下降到正常值，提升小便順暢度，行動力也逐漸改善。攝護腺癌若能及早發現，治癒機率也相對提升。

