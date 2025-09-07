自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》白露養生3妙招！ 「防秋燥」吃秋葵潤肺食物

2025/09/07 19:10

白露時節要養生，可多吃潤肺食材，如秋葵；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

白露時節要養生，可多吃潤肺食材，如秋葵；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白露節氣悄悄來臨，代表氣候開始轉涼、空氣漸乾。翰醫堂中醫診所醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所提醒，這個時節養生關鍵在於「滋陰潤燥、養肺防燥」，只要掌握飲食、作息與穴位保健，就能幫助身體順利適應季節轉換，可多吃潤肺食材，如梨子、百合、銀耳、蓮子、蜂蜜、山藥、秋葵。

白露養生3大重點

●添衣保暖：白天熱、早晚涼，出門別忘帶件薄外套，避免著涼感冒。

●滋陰潤燥：多吃潤肺食材，如梨子、百合、銀耳、蓮子、蜂蜜、山藥、秋葵。

●充足睡眠：秋天陽氣收斂，建議早睡早起，保持良好睡眠習慣，有助增強免疫力。

白露養生3穴位

每天按揉或拍打3-5分鐘，以感到輕微酸脹為佳：

●足三里：健脾和胃、補中益氣，改善秋乏。

●太淵穴：補益肺氣、止咳化痰，是秋季養肺的重要穴位。

●豐隆穴：化痰祛濕、幫助消化，特別適合痰濕體質或咳嗽痰多者。

龍眼能補益氣血、安神助眠，但要適量。（資料照）

龍眼能補益氣血、安神助眠，但要適量。（資料照）

白露民俗小習慣

除了中醫保健，民間還流傳白露習俗：

●採十樣白：取帶「白」字草藥入湯或藥，寓意祛病健身。

●飲白露茶：此時茶葉香氣清醇，可清熱解渴。

●吃龍眼：當季龍眼能補益氣血、安神助眠，但要適量食用。

曾柏翰提醒，白露是「由熱轉涼」的重要節氣，若能從飲食調養、作息規律、穴位保健三方面著手，不僅能預防秋燥、咳嗽與疲倦，還能養肺護氣，讓秋天過得更健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中