限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》白露養生3妙招！ 「防秋燥」吃秋葵潤肺食物
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕白露節氣悄悄來臨，代表氣候開始轉涼、空氣漸乾。翰醫堂中醫診所醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」提醒，這個時節養生關鍵在於「滋陰潤燥、養肺防燥」，只要掌握飲食、作息與穴位保健，就能幫助身體順利適應季節轉換，可多吃潤肺食材，如梨子、百合、銀耳、蓮子、蜂蜜、山藥、秋葵。
白露養生3大重點
●添衣保暖：白天熱、早晚涼，出門別忘帶件薄外套，避免著涼感冒。
請繼續往下閱讀...
●滋陰潤燥：多吃潤肺食材，如梨子、百合、銀耳、蓮子、蜂蜜、山藥、秋葵。
●充足睡眠：秋天陽氣收斂，建議早睡早起，保持良好睡眠習慣，有助增強免疫力。
白露養生3穴位
每天按揉或拍打3-5分鐘，以感到輕微酸脹為佳：
●足三里：健脾和胃、補中益氣，改善秋乏。
●太淵穴：補益肺氣、止咳化痰，是秋季養肺的重要穴位。
●豐隆穴：化痰祛濕、幫助消化，特別適合痰濕體質或咳嗽痰多者。
白露民俗小習慣
除了中醫保健，民間還流傳白露習俗：
●採十樣白：取帶「白」字草藥入湯或藥，寓意祛病健身。
●飲白露茶：此時茶葉香氣清醇，可清熱解渴。
●吃龍眼：當季龍眼能補益氣血、安神助眠，但要適量食用。
曾柏翰提醒，白露是「由熱轉涼」的重要節氣，若能從飲食調養、作息規律、穴位保健三方面著手，不僅能預防秋燥、咳嗽與疲倦，還能養肺護氣，讓秋天過得更健康。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應