健康網》白露養生3妙招！ 「防秋燥」吃秋葵潤肺食物

白露時節要養生，可多吃潤肺食材，如秋葵；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白露節氣悄悄來臨，代表氣候開始轉涼、空氣漸乾。翰醫堂中醫診所醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」提醒，這個時節養生關鍵在於「滋陰潤燥、養肺防燥」，只要掌握飲食、作息與穴位保健，就能幫助身體順利適應季節轉換，可多吃潤肺食材，如梨子、百合、銀耳、蓮子、蜂蜜、山藥、秋葵。

白露養生3大重點

●添衣保暖：白天熱、早晚涼，出門別忘帶件薄外套，避免著涼感冒。

請繼續往下閱讀...

●滋陰潤燥：多吃潤肺食材，如梨子、百合、銀耳、蓮子、蜂蜜、山藥、秋葵。

●充足睡眠：秋天陽氣收斂，建議早睡早起，保持良好睡眠習慣，有助增強免疫力。

白露養生3穴位

每天按揉或拍打3-5分鐘，以感到輕微酸脹為佳：

●足三里：健脾和胃、補中益氣，改善秋乏。

●太淵穴：補益肺氣、止咳化痰，是秋季養肺的重要穴位。

●豐隆穴：化痰祛濕、幫助消化，特別適合痰濕體質或咳嗽痰多者。

龍眼能補益氣血、安神助眠，但要適量。（資料照）

白露民俗小習慣

除了中醫保健，民間還流傳白露習俗：

●採十樣白：取帶「白」字草藥入湯或藥，寓意祛病健身。

●飲白露茶：此時茶葉香氣清醇，可清熱解渴。

●吃龍眼：當季龍眼能補益氣血、安神助眠，但要適量食用。

曾柏翰提醒，白露是「由熱轉涼」的重要節氣，若能從飲食調養、作息規律、穴位保健三方面著手，不僅能預防秋燥、咳嗽與疲倦，還能養肺護氣，讓秋天過得更健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法