限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》文旦正當季！ 選果3招補維C
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕二十四節氣進入白露後，也代表文旦柚子迎來最佳品嚐時刻！農業部在臉書專頁「農業部」指出，白露是秋天的第3個節氣，象徵夏季炎熱逐漸退去，清爽秋意悄悄登場。俗諺更說「沾過白露水的柚子最好吃」，其實是因為傳統農業社會習慣在白露後採收柚子。而柚子營養滿滿，除了豐富膳食纖維，還有維生素B群、維生素C。
農業部提醒，柚子要好吃，關鍵在「辭水」！新鮮採收的柚子果肉較硬，放置約7至10天，讓部分水分蒸散後，果肉才會更加柔軟、甜度提升。至於挑選技巧，可以掌握3大訣竅：
請繼續往下閱讀...
1. 果形勻稱、短三角最佳
2. 果皮光滑、油胞細緻更新鮮
3. 果實沉重感足代表水分與甜度兼具
營養師高敏敏也補充，文旦不只美味，還是秋季養生聖品！柚子含有豐富膳食纖維，有助排便、增加飽足感；維生素B群可維持代謝，讓人活力滿滿；鉀元素能幫助降血壓、消水腫，預防心血管疾病；維生素C則能對抗壓力、提升免疫力、養顏美容，還能中和烤肉時產生的致癌物質。天然果膠更有助清理血管、降低膽固醇。
不過她提醒，雖然柚子營養價值高，仍要注意份量控制，建議一次食用1份，以飯碗裝至8分滿，大約就是一份水果，約60大卡。今年秋天，不妨趁白露節氣帶回市場上的「第一顆文旦」，享受秋日限定的酸甜滋味！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應