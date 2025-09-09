健康網》文旦正當季！ 選果3招補維C

俗諺更說「沾過白露水的柚子最好吃」，但其實柚子要好吃，關鍵在「辭水」。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕二十四節氣進入白露後，也代表文旦柚子迎來最佳品嚐時刻！農業部在臉書專頁「農業部」指出，白露是秋天的第3個節氣，象徵夏季炎熱逐漸退去，清爽秋意悄悄登場。俗諺更說「沾過白露水的柚子最好吃」，其實是因為傳統農業社會習慣在白露後採收柚子。而柚子營養滿滿，除了豐富膳食纖維，還有維生素B群、維生素C。

農業部提醒，柚子要好吃，關鍵在「辭水」！新鮮採收的柚子果肉較硬，放置約7至10天，讓部分水分蒸散後，果肉才會更加柔軟、甜度提升。至於挑選技巧，可以掌握3大訣竅：

1. 果形勻稱、短三角最佳

2. 果皮光滑、油胞細緻更新鮮

3. 果實沉重感足代表水分與甜度兼具

吃文旦還是要注意份量控制，建議一次食用1份，以飯碗裝至8分滿，大約就是一份水果。（資料照）

營養師高敏敏也補充，文旦不只美味，還是秋季養生聖品！柚子含有豐富膳食纖維，有助排便、增加飽足感；維生素B群可維持代謝，讓人活力滿滿；鉀元素能幫助降血壓、消水腫，預防心血管疾病；維生素C則能對抗壓力、提升免疫力、養顏美容，還能中和烤肉時產生的致癌物質。天然果膠更有助清理血管、降低膽固醇。

不過她提醒，雖然柚子營養價值高，仍要注意份量控制，建議一次食用1份，以飯碗裝至8分滿，大約就是一份水果，約60大卡。今年秋天，不妨趁白露節氣帶回市場上的「第一顆文旦」，享受秋日限定的酸甜滋味！

