自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》文旦正當季！ 選果3招補維C

2025/09/09 06:26

俗諺更說「沾過白露水的柚子最好吃」，但其實柚子要好吃，關鍵在「辭水」。（圖取自freepik）

俗諺更說「沾過白露水的柚子最好吃」，但其實柚子要好吃，關鍵在「辭水」。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕二十四節氣進入白露後，也代表文旦柚子迎來最佳品嚐時刻！農業部在臉書專頁「農業部指出，白露是秋天的第3個節氣，象徵夏季炎熱逐漸退去，清爽秋意悄悄登場。俗諺更說「沾過白露水的柚子最好吃」，其實是因為傳統農業社會習慣在白露後採收柚子。而柚子營養滿滿，除了豐富膳食纖維，還有維生素B群、維生素C。

農業部提醒，柚子要好吃，關鍵在「辭水」！新鮮採收的柚子果肉較硬，放置約7至10天，讓部分水分蒸散後，果肉才會更加柔軟、甜度提升。至於挑選技巧，可以掌握3大訣竅：

1. 果形勻稱、短三角最佳

2. 果皮光滑、油胞細緻更新鮮

3. 果實沉重感足代表水分與甜度兼具

吃文旦還是要注意份量控制，建議一次食用1份，以飯碗裝至8分滿，大約就是一份水果。（資料照）

吃文旦還是要注意份量控制，建議一次食用1份，以飯碗裝至8分滿，大約就是一份水果。（資料照）

營養師高敏敏也補充，文旦不只美味，還是秋季養生聖品！柚子含有豐富膳食纖維，有助排便、增加飽足感；維生素B群可維持代謝，讓人活力滿滿；鉀元素能幫助降血壓、消水腫，預防心血管疾病；維生素C則能對抗壓力、提升免疫力、養顏美容，還能中和烤肉時產生的致癌物質。天然果膠更有助清理血管、降低膽固醇。

不過她提醒，雖然柚子營養價值高，仍要注意份量控制，建議一次食用1份，以飯碗裝至8分滿，大約就是一份水果，約60大卡。今年秋天，不妨趁白露節氣帶回市場上的「第一顆文旦」，享受秋日限定的酸甜滋味！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中