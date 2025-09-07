廟埕文化結合醫療 營新醫院打造失智友善社區

營新醫院結合廟埕文化推動在地失智友善場域，讓信仰空間成為社區居民熟悉、安心的健康促進據點。（營新醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕9月國際失智症月，營新醫院結合廟埕文化推動在地失智友善場域，以「深化信仰場域」為核心，讓信仰空間成為社區居民熟悉、安心的健康促進據點。

失智症推廣宣導活動今日在鹽水月港武廟舉辦，透過「文化與健康」跨域結合，呈現營新醫院今年推動的失智友善成果，聚焦鹽水大眾廟、新營大將公廟、新營真武殿與鹽水月港武廟等4間合作廟宇，展出友善標示優化、簽署合作、文化互動等內容。其中，鹽水月港武廟作為示範點，優化後的廁所標示簡潔明確，協助長者與失智者正確辨識，避免混淆，成為南市文化信仰場域中具代表性的友善案例。

活動內容從廟埕空間延伸至社區日常，結合鹽水蜂炮等在地特色與健康教育，並展示長者創作作品，創造世代共享的參與感與社區認同。現場同時規劃闖關遊戲、失智認知宣導、交通安全及走失預防服務，邀請警察局、監理站與在地商家共同參與，串聯社區支持網絡。

南市衛生局科長黃芷玲指出，透過在地文化連結長者生命經驗，推動失智友善社區，不僅能拉近居民與失智議題的距離，更能促進社區共融與共老。

南市高齡人口已逾34萬人，鹽水、新營區推估約有1700位失智人口，失智議題亟需社會共同關注。營新醫院表示，自2022年起攜手衛生局推動失智友善計畫，持續整合醫療、宗教與社區資源，4年來以文化信仰場域為基礎，深化在地照護與友善實踐。

