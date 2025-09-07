自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

廟埕文化結合醫療 營新醫院打造失智友善社區

2025/09/07 18:00

營新醫院結合廟埕文化推動在地失智友善場域，讓信仰空間成為社區居民熟悉、安心的健康促進據點。（營新醫院提供）

營新醫院結合廟埕文化推動在地失智友善場域，讓信仰空間成為社區居民熟悉、安心的健康促進據點。（營新醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕9月國際失智症月，營新醫院結合廟埕文化推動在地失智友善場域，以「深化信仰場域」為核心，讓信仰空間成為社區居民熟悉、安心的健康促進據點。

失智症推廣宣導活動今日在鹽水月港武廟舉辦，透過「文化與健康」跨域結合，呈現營新醫院今年推動的失智友善成果，聚焦鹽水大眾廟、新營大將公廟、新營真武殿與鹽水月港武廟等4間合作廟宇，展出友善標示優化、簽署合作、文化互動等內容。其中，鹽水月港武廟作為示範點，優化後的廁所標示簡潔明確，協助長者與失智者正確辨識，避免混淆，成為南市文化信仰場域中具代表性的友善案例。

活動內容從廟埕空間延伸至社區日常，結合鹽水蜂炮等在地特色與健康教育，並展示長者創作作品，創造世代共享的參與感與社區認同。現場同時規劃闖關遊戲、失智認知宣導、交通安全及走失預防服務，邀請警察局、監理站與在地商家共同參與，串聯社區支持網絡。

南市衛生局科長黃芷玲指出，透過在地文化連結長者生命經驗，推動失智友善社區，不僅能拉近居民與失智議題的距離，更能促進社區共融與共老。

南市高齡人口已逾34萬人，鹽水、新營區推估約有1700位失智人口，失智議題亟需社會共同關注。營新醫院表示，自2022年起攜手衛生局推動失智友善計畫，持續整合醫療、宗教與社區資源，4年來以文化信仰場域為基礎，深化在地照護與友善實踐。

9月國際失智症月，營新醫院結合廟埕文化推動在地失智友善場域，以「深化信仰場域」為核心，讓信仰空間成為社區居民熟悉、安心的健康促進據點。（營新醫院提供）

9月國際失智症月，營新醫院結合廟埕文化推動在地失智友善場域，以「深化信仰場域」為核心，讓信仰空間成為社區居民熟悉、安心的健康促進據點。（營新醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中