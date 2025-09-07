自由電子報
健康醫療
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

青少年免費梅毒快篩上路滿月 256人次10人陽性

2025/09/07 17:24
青少年免費梅毒快篩上路滿月 256人次10人陽性

免費梅毒快速篩檢服務上路滿月，共有256人次快篩，10人檢驗陽性。示意圖。（取自shutterstock）

〔記者林惠琴、林曉雲／台北報導〕國內13至24歲梅毒通報數連4年上升，衛福部和教育部合作，今年7月起全國13家醫院提供「性傳染病匿名諮詢服務」，並針對含24歲以下族群提供「免費梅毒快速篩檢服務」，上路滿月共382人次諮詢，256人次接受梅毒快篩，篩出10人梅毒陽性。

梅毒感染初期常見生殖器部位出現無痛性潰瘍、硬性下疳等；二期可能有斑疹、丘疹、禿頭、扁平濕疣，甚至頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕、肌肉骨骼及關節疼痛、全身性淋巴腺腫等；三期可見梅毒腫、心臟血管性梅毒、脊髓神經遭破壞造成的感覺異常與運動失調等。

目前坊間梅毒檢驗自費約300至800元，為了讓年輕人不用擔心支出，並提升性傳染病防治知能，疾管署副署長曾淑慧指出，今年7月1日已啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國13家醫院提供一對一、個人化匿名諮詢服務，上路一個月共382人次諮詢，以詢問性傳染病知識、症狀、治療諮詢，以及免費梅毒篩檢問題最多。

曾淑慧說明，這13家醫院也同步提供含24歲以下「免費梅毒快速篩檢服務」，30分鐘內可獲得結果；若初步篩檢陽性，亦補助當次就醫免部分負擔及掛號費，以利及早診斷與治療。實施一個月已提供256人次快篩，其中10人陽性。

教育部綜規司科長羅秀慧說明，衛福部與教育部會商後，疾管署彙整兩部會資源，建置「性傳染病衛教資源」專區，教育部已函請各大專加強宣導及應用，使學生能透過多元管道諮詢及免費接受梅毒的快速篩檢。

13家醫院為北市聯醫昆明院區、台北榮總、衛福部桃園醫院、林口長庚、新竹馬偕、台中榮總、中山附醫、成大、奇美、高雄榮總、高醫中和醫院與岡山醫院、高市民生醫院。

