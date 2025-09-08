自由電子報
健康網》全球最常見性病！ 醫：多無症狀、悄悄影響生育力

2025/09/08 20:45

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，披衣菌為全球盛行率第一的性病，備孕夫妻若不慎染上此菌，可能會破壞造人大計；圖為情境照。（圖取自freepik）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，披衣菌為全球盛行率第一的性病，備孕夫妻若不慎染上此菌，可能會破壞造人大計；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「披衣菌」相信不少人都聽過，它除了是性病的一種，也是造成不孕的隱藏殺手。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，披衣菌為全球最盛行的性病，由於感染初期無明顯症狀，因此經常錯失最佳治療時機。若是正在備孕的夫妻不慎染上此菌，可能會破壞造人大計。

陳鈺昕於臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，披衣菌種類多樣，是需要仰賴宿主才能生存的細菌。由於感染者初期無明顯症狀或症狀極輕難以察覺，加上傳染途徑廣泛，性器官接觸就能感染，經常在性行為活躍的年輕族群與伴侶間交互傳播，因此為全球盛行率第一的性病，

他說明，感染生殖泌尿系統的是「砂眼披衣菌」，主要透過性行為（性交、口交、肛交）來傳播，或透過垂直傳染給新生兒。

披衣菌VS淋病

陳鈺昕表示，兩者是由不同病原菌感染，但因為傳染途徑類似、合併感染比例多達60%，其中感染後最大的差異是「分泌物顏色不同」。

他說，淋病分泌物較濃稠，多為白色、黃綠色；披衣菌分泌物則呈水狀，多為白色、透明色，初期因多數人症狀不明顯，導致經常錯失最佳治療時機。不過，他提醒，要想正確區分兩者，還是必須靠醫師診斷，並配合實驗室檢測才能得知。

男女感染披衣菌後症狀&併發症

陳鈺昕指出，男女感染披衣菌後的反應不太相同。女性常出現排尿灼熱、陰道分泌物增加、性交疼痛、下腹痛、不正常出血的現象，部分還會出現噁心、嘔吐、發燒等症狀。

他說，若長期未治療會引發骨盆腔發炎，造成輸卵管沾黏或阻塞，導致懷孕困難或子宮外孕風險；若蔓延到子宮內膜造成慢性發炎，影響胚胎著床，就可能導致流產或著床失敗。

至於男性，他表示，通常會出現排尿灼熱、尿道異常分泌物、睪丸腫脹疼痛症狀；若未及時治療，細菌侵入後會引發副睪炎、精囊炎、輸精管炎，嚴重恐怕會影響生育能力。

定期檢測防感染

陳鈺昕叮嚀，若想知道自己有沒有感染披衣菌，可定期做性病檢測，透過抽血、檢體採集法來檢測，建議疑似感染後5-7天進行檢測、2-3週後二次檢測確認。

如果檢測後確診，他分享，治療方面主要會使用抗生素，同時建議伴侶也要一同前往治療，且期間需暫停性行為，避免後續交互感染。他強調，感染後不會自動痊癒，一旦發現最好即刻就醫治療。

