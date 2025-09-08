健康網》夏秋之交要防「秋燥」 中醫：「補水滋陰」最適合

夏秋之交要防「秋燥」，中醫師王大元指出，這時是「補水滋陰」的關鍵時刻，可以多注重潤燥養肺的食材，像是水梨、銀耳等；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾經過夏天的暑熱侵擾，人體陽氣陰液多有損耗，容易出現口乾舌燥、皮膚乾癢、乾咳無痰，甚至便秘等「秋燥」症狀。中醫師王大元指出，夏秋之交是「補水滋陰」的關鍵時刻，可以從飲食、作息與情志調養等3方面著手，以達到養陰潤燥、健脾補氣的效果。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文分享，民眾經過了夏天的暑熱侵擾，人體陽氣陰液多有損耗，這時如果不及時補水潤燥，很容易出現口乾舌燥、皮膚乾癢、乾咳無痰，甚至便秘，出現這些狀況都是「秋燥」症狀。

王大元說，民眾可以從飲食、作息與情緒等方面，度過「秋燥」症狀，以下是他建議的做法：

●飲食

在飲食方面應注重潤燥養肺的食材，像是水梨、櫻桃、百合、銀耳、山藥、沙參、玉竹、麥門冬等，皆具有養陰潤肺、生津止咳的功效。

●作息與情緒調養

夏天貪涼又晚睡，到了秋天，要漸漸改成早睡早起。情志方面，因為秋季屬金、為肅殺之氣，容易感傷憂鬱，中醫稱為「秋悲」，因此，要特別提醒自己，保持愉快的心情。

●外部保養

秋季乾燥皮膚容易缺水，護膚方面應注重保濕與鎖水。洗臉水不宜過熱，可使用溫水和保濕乳液，搭配加濕器或敷面膜等，幫肌膚留住水分，也可自製檸檬小黃瓜薄荷水，來點玫瑰飲、纖盈薄荷茶或潤韻茶，美顏又補水。

王大元總結，目前外面白天還是很熱，出門要記得多補充水分，夏秋之際是調養陰津、潤肺養氣的重要時點，趕快為即將到來的深秋與嚴冬打下基礎，做到未病先防的完美狀態。

