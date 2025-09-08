健康網》有「痔」難伸 營養師授防「痔」5招

營養師王證瑋分享，若痔瘡伴隨破皮或疼痛，補充含鋅食物有助於癒合，如海鮮、堅果等；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人久坐、外食油膩、蔬果吃得少，有痔瘡困擾的人越來越多，卻總是忍著不講。對此，營養師王證瑋列出預防痔瘡的5大飲食關鍵，適度攝取含膳食纖維的燕麥、水分喝足、含維生素C的青椒、含類黃酮的洋蔥，以及含鋅的海鮮。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享，想有效預防痔瘡，除了養成良好生活習慣，如避免久坐、久站、長時間用力排便等；正確攝取營養素與高纖飲食更是預防的第一道防線，想要坐得住、排得順，就從吃對食物開始：

非老年人專利 補足5營養素

●膳食纖維：可增加糞便體積、促進腸道蠕動，避免硬便傷害肛門，是預防便秘與痔瘡最基礎的營養。建議每日攝取25-35克，可從蔬果、地瓜、燕麥、豆類中攝取。

●水分：光有纖維不夠，還需要足夠的水來潤滑腸道，幫助糞便柔軟、順利地排出。建議每日喝足2000毫升，可搭配溫開水或蔬菜湯，促進順暢排便。

●維生素C：痔瘡其實是肛門靜脈曲張，維生素C有助於血管修復與維持結締組織彈性。推薦多吃奇異果、芭樂、青椒、柑橘等蔬果。

●類黃酮：類黃酮具有抗氧化與抗發炎作用，有助於保護微血管、減緩發炎腫脹。常見於柑橘類、洋蔥、芹菜中。

●鋅：對於皮膚與黏膜的修復至關重要，若痔瘡伴隨破皮或疼痛，補充鋅有助於癒合。可從南瓜籽、海鮮、堅果等食物中獲得。

王證瑋提醒，痔瘡不是老年人的專利，而是生活方式與飲食習慣的警訊，便秘與腹瀉都可能刺激痔瘡惡化，飲食上需兼顧纖維、水分與腸道保健（如益生菌）；若出血量多、疼痛劇烈，建議就醫評估，不要自行拖延。

