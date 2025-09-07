自由電子報
晴時多雲

健康網》膝蓋不好慎選運動！ 醫揭壓力排行榜：游泳最溫和

2025/09/07 17:21

恆新復健科診所醫師王思恒指出，膝蓋不好的人可以優先選擇游泳、騎單車這類低衝擊力的運動；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膝蓋在不同活動時所承受的壓力大不相同！恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享，不同運動對膝蓋的壓力差很多，膝蓋不好的人可以優先選擇游泳、騎單車、走路這類低衝擊力的運動；如果膝蓋健康、肌力充足，就比較能承受跑步、深蹲或跳躍這類高衝擊運動。

王思恒列出12種日常活動及不同運動程度對膝蓋的承受力，由低到高依序為游泳、騎腳踏車、走路、超慢跑、跳繩、上樓梯、下樓梯、徒手深蹲、1小時跑11公里、深蹲0.5倍體重、1小時跑16公里、深蹲1倍體重。尤其做體重1倍的深蹲，膝蓋的承受壓力將近體重的10倍。

恆新復健科診所醫師王思恒分享12種常見活動，與不同運動程度的膝蓋承受壓力表。（圖取自王思恒臉書）

膝蓋承受力低的運動除了上述提及的游泳、騎腳踏車、走路等，王思恒也引述2022年《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine, BJSM）的研究補充，像是膝蓋彎曲角度小、低阻力、瞬間衝擊低的太極、躺姿直膝抬腿、1/4蹲、硬舉都是很好的選擇；而膝蓋承受力量高的運動還包括彎曲角度大、高阻力、高衝擊的登山、弓箭步等。

此外，王思恒也強調，「體重」對膝關節的影響很大。他分享，曾有患者在疫情期間暴增10幾公斤，上下樓梯膝蓋變得非常痠痛，這是因為體重增加10公斤，上樓梯時膝蓋的壓力就會增加至32公斤。所以，減重絕對是顧膝的第一要務。

最後，他提醒，每個人需依自己膝蓋狀況來挑選合適的活動，如膝蓋痛患者的復健原則應該從膝蓋受力低的運動做起，視情況再慢慢增加受力，才能動得安全又長久。

