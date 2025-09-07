青少年自殺創新高 淡水馬偕醫院教3步驟籲全民當守門人

馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋呼籲民眾，若身邊有人情緒低落或言語異常，應「問、應、轉介」觀察、傾聽、陪伴並連結資源，協助走出黑暗。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕衛福部2024年國人10大死因中「蓄意自我傷害（自殺）」位居第10名，其中青少年自殺死亡人數升至274人，相較前年增幅8.5％。國際扶輪3552地區淡水扶輪社攜手馬偕醫院今（7日）於捷運淡水站旁舉辦宣導活動。馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋表示，自殺成因與心理、社會因素及精神疾病密切相關，且物質濫用與酒精問題也會提高風險，呼籲若身邊有人情緒低落或言語異常，應「問、應、轉介」觀察、傾聽、陪伴並連結資源，協助走出黑暗。

馬偕紀念醫院自殺防治中心秉持「尊重生命、關懷生命、保護生命、熱愛生命」宗旨，維護每一個生命的生存權與被愛權。今年攜手國際扶輪3552地區淡水扶輪社，透過捷運、公車及社群媒體宣導概念，協助走出黑暗。

徐堅棋表示，自殺已重回國人10大死因之一，其中高齡族群自殺率最高，但死亡人數以青壯年為主，青少年自殺也有增加。根據統計，台灣去年的自殺率達每10萬人約17人，遠高於全球平均的7至8人，情況嚴重。

國際扶輪3552地區淡水扶輪社攜手馬偕醫院於捷運淡水站旁舉辦宣導活動。（記者羅國嘉攝）

徐堅棋指出，自殺成因與心理、社會因素及精神疾病密切相關。政府近年推動青少年心理諮商補助，對提升心理健康意識有助益，但仍需更多努力。他提醒，許多自殺身亡者在半年內都曾就醫，不一定是精神科，因此醫療端應積極發揮篩檢與轉介的角色。

徐堅棋說，針對高風險族群，馬偕醫院已建立多層防護機制，包括對藥酒癮、癌症患者、長者等病人進行心理健康篩檢，並由自殺防治中心介入。同時，醫院也投入自殺遺族關懷服務；對於自我傷害者，則提供辯證行為治療，協助降低未來自殺風險。

徐堅棋強調，憂鬱症、思覺失調症患者自殺風險高，約有1至2成最終死於自殺，物質濫用與酒精問題也會進一步提高風險。除了醫療體系，呼籲每個人都能成為「自殺防治守門人」。當朋友、家人或同事出現情緒異常時，應主動關懷、傾聽，而非急於給建議，以避免造成責備感。若情況嚴重，應立即轉介至關懷專線、心理諮商或醫院治療。

