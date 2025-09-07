健康網》年輕人懶得「愛愛」 法國百萬網紅醫揭6原因

年輕人「懶得愛」！法國百萬網紅醫師查爾斯指出，3C成癮也是造成削弱親密關係的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年輕人的性愛頻率明顯下降了！根據法國在去（2024）年一項調查結果，顯示18-25歲有28%的年輕人一年未發生性行為，而2006年同期僅為5%。法國百萬網紅醫師查爾斯（Charles.co）指出，3C時代與社群媒體崛起，許多年輕人寧可追劇、打遊戲、看社群，這些佔據了他們太多時間，對性生活反倒不放在心上。

查爾斯醫師表示，英國與美國的長期監測也顯示，每週至少一次性行為者比例逐年下滑。3C時代與社群媒體佔據時間、人際親密交流減少，加上現代生活壓力、未來不確定感加劇、酒精與大麻使用、色情內容引發「表現焦慮」等多面向因素，性行為次數也在銳減。

查爾斯認為，有6項原因使得年輕人「性」趣缺缺：

●螢幕與社群媒體：

許多年輕人寧可追劇、打電動遊戲、滑社群網站，而非發生性行為。社群媒體也影響人與人之間的實際交流，削弱親密關係。

●焦慮與生活壓力：

財務、工作、未來不確定性更高，造成心理負擔，影響性慾。

●喝酒、大麻：

此類物質使用增加，會影響性功能，甚至有障礙（勃起、射精問題）之虞。

●色情內容與表現焦慮：

過度接觸色情，導致「表現焦慮」，甚至性功能障礙。

●同意、尊重文化：

年輕世代更強調「同意」、「尊重」與「自主」，減少了勉強或不愉快的性行為。

●飲食與環境毒素：

食用過多加工食品、化學添加物，這些成分會引起焦慮、憂鬱，也可能降低性慾與動力。

根據台灣最新性生活概況網路調查顯示，對於目前性愛頻率感到滿意的民眾不到4成；其中又以「經常被拒絕而不想嘗試」與「壓力大沒有興致」為主要導致其降低性行為意願的關鍵因素。

查爾斯強調，年輕人的性生活減少，並不僅僅是「懶得做愛」，而是生活方式、心理壓力、社會文化與環境飲食多重因素共同造成。他也呼籲，多留意飲食，減少加工食品攝取，以及重視親密交流與心理健康，若有性功能困擾，可以尋求醫師協助。

