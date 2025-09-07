大威、詹皇、C羅全戰至40多歲 專家解析原因

「高齡」45歲的女網好手大威，今年在美網公開賽女單、女雙出賽，最後在女雙闖進8強後才敗給頭號種子，寫下驚奇。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕職業運動員的生涯巔峰普遍被認為落在20多歲，但像女網重砲手大威廉絲（Venus Williams）、美國職籃NBA「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等頂尖運動員，正將自己的職業生涯延長至40多歲。專家指出，這些菁英運動員的超長職涯源於基因、環境和生活方式的共同作用。

英國《衛報》6日報導，在今年的美國網球公開賽上，擁有7座大滿貫賽女單冠軍的45歲大威，再度踏上賽場參加雙打比賽，而她的隊友在她於2000年雪梨奧運奪得單打金牌時甚至還沒有出生。今年，籃球界巨星詹姆斯也創造歷史，成為首位從青少年時期一直征戰到40多歲的NBA球員。

去年，澳洲女籃傳奇傑克森（Lauren Jackson）以43歲的高齡參加個人第5屆奧運，打破以往紀錄。50歲的烏茲別克女子體操選手丘索維金娜（Oksana Chusovitina ）正鎖定參加第9屆奧運會；在日本，日本足球前鋒三浦知良（Kazuyoshi Miura）在58歲時繼續參加菁英足球比賽，同樣打破紀錄。

這些成就令人驚嘆，因為在大多數普通人開始感受到肌肉量、反應速度、認知能力和耐力下降的年紀，這些菁英運動員仍在創造非凡的體能紀錄。那麼，在許多其他頂尖運動員都已退休，甚至大多數非運動員只要在淋浴時不摔倒就心滿意足的年紀，他們究竟如何做到在賽場上繼續跳躍、衝刺？

澳洲蒙納許大學物理治療師兼研究員艾克格倫（Christina Ekegren）副教授表示，這些頂級運動員的超長職涯源於基因、環境和生活方式的共同作用。

例如，威廉絲姊妹（Venus/Serena Williams）無疑擁有優秀的基因，而她們也充分利用這些基因。艾克格倫解釋：「大威和小威的特點是，她們從很小的時候就開始進行高水準訓練，因此她們的體能和力量基礎水準非常高。」小威在40歲時退役，結束長達數十年的輝煌職業生涯，而大威依然勢頭強勁，成為今年美網賽上年齡最大的單打選手。

位於墨爾本物理治療診所Grand Slam Physiotherapy的運動物理治療赫德（Ben Herde）指出，這些運動員的獨特之處在於，「他們非常明智地以運動員的身份應對健康老化」。

赫德表示，肌少症，即肌肉量的逐漸下降，是老化的正常過程之一。它是荷爾蒙、活動量、營養和肌肉結構本身變化的結果，但這並非不可避免。人們愈來愈重視年長運動員的肌力訓練，特別是為了對抗這種衰退，「如果將不訓練的人與訓練的人進行比較，光是增加肌肉量就不僅能增強力量和功能，還能抵消軟骨、骨骼甚至神經結構的負荷」。

赫德表示，就像大多數與年齡相關的事情一樣，這是一個「用進廢退」的問題。優秀的年長運動員之所以能夠堅持下去，是因為他們不會停下來讓自己的身體狀態衰退。此外，征戰沙場數十年的運動員也會適應自身身體的變化，可能會對參加的比賽更加挑剔，或在場上選擇不同的位置，以降低受傷風險或降低體能要求。

年長運動員並非無敵。儘管他們精心保養力量、敏捷性、身體狀況和技能，但隨著年齡增長，他們不可避免地會面臨更大的受傷風險，而且和其他人一樣，這些傷害需要更長的時間才能痊癒。

