健康網》一夜好眠能燃300大卡！ 醫：4招喚醒棕色脂肪

2025/09/07 17:49

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，燃脂的關鍵在於一夜好眠，睡得好就能啟動「棕色脂肪」；圖為情境照。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，燃脂的關鍵在於一夜好眠，睡得好就能啟動「棕色脂肪」；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕躺著瘦不是夢，睡飽才有力氣減重！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文引述日本筑波大學研究指出，燃脂的關鍵在於「一夜好眠」，規律作息、充足睡眠就能啟動體內的「棕色脂肪」，將能量轉換為熱能，幫助維持體溫、提升代謝、增加燃脂。

蕭捷健進一步引述國外研究解釋，人的身體裡不只有白色脂肪，還有「棕色脂肪」，它是人體的「燃脂暖爐」。白色脂肪負責儲存能量，是許多人想要減少的「元凶」；棕色脂肪則像一座迷你的暖爐，能將能量轉換為熱能，幫助我們維持體溫，同時提升代謝。

他表示，成年人體內的棕色脂肪組織重量約50-80公克，雖然這只佔體重的0.1%，但它的效率驚人。活化後，1年能燃燒相當於 4.1公斤脂肪的熱量，甚至能覆蓋每天基礎代謝量的10-20%。因此，科學家們近年來也致力於研究如何增加棕色脂肪的活性，以下是經過實證的方法：

棕色脂肪 僅佔體重的0.1%

●寒冷刺激：寒冷是喚醒棕色脂肪最有效的方式。美國國家衛生研究院（NIH）的研究指出，當體溫降低到引起顫抖時，身體會啟動產熱機制，刺激棕色脂肪活性。

另外，也有研究顯示，在16-19°C的環境中，棕色脂肪的活動明顯增加，每日能量消耗可提升近200卡路里。寒冷，雖然讓人瑟縮，但卻是最天然的「代謝加速器」。

●規律運動：哈佛醫學院的研究發現，運動時分泌的獨立素（Irisin）荷爾蒙，能讓白脂肪褐變，促進白色脂肪轉化為類似棕色脂肪的米色脂肪。這種轉化不僅提升了身體的代謝能力，還能讓減重效果更加顯著。

●充足睡眠：日本筑波大學的研究表明，棕色脂肪會隨著生理時鐘運作，良好的睡眠品質能提升棕色脂肪的功能。規律的作息，不只是為了精神好，更是讓身體的燃脂效率達到巔峰。

●足夠的Omega-3油脂：瑞典卡羅林斯卡學院的研究指出，適量攝取Omega-3脂肪酸能活化棕色脂肪。鮭魚、亞麻油這些食材，不只是心血管健康的好朋友，還是提升代謝的秘密武器。

鮭魚富含omega-3脂肪酸，能保護心血管健康、提升代謝；示意圖。（圖取自freepik）

鮭魚富含omega-3脂肪酸，能保護心血管健康、提升代謝；示意圖。（圖取自freepik）

