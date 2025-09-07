自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》研究:代糖讓大腦提早老化1.6年 中壯年最危險

2025/09/07 18:21

民眾要小心「無糖飲料」，這樣的甜味有陷阱，研究指出代糖讓大腦提前老化1.6年，在60歲以下的中壯年族群影響最明顯；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾要小心「無糖飲料」，這樣的甜味有陷阱，研究指出代糖讓大腦提前老化1.6年，在60歲以下的中壯年族群影響最明顯；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾想少糖又要保留甜味，因此轉而選擇「無糖飲料」或「代糖食品」。然而，小心這樣的甜味有陷阱。食農專家韋恩引述發表於《神經學》（Neurology）期刊提出警告：代糖讓大腦提前老化1.6年，讓認知能力下降速度快上 62%，加速失智症的早期跡象出現，這種影響在60歲以下的中壯年族群特別明顯！

農專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」與部落格發文指出，一項發表於《神經學》（Neurology）期刊的最新研究卻警告：6種常見人工甜味劑，包括阿斯巴甜、糖精、乙醯磺胺酸鉀（A-K）、赤藻糖醇、木糖醇和山梨醇，可能會讓民眾的大腦提早老化約1.6年，並加速失智症的早期跡象出現。

這項研究由巴西聖保羅大學醫學院（ Claudia Kimie Suemoto）副教授帶領，追蹤了超過12000名年紀在35至75歲的巴西公務員，其平均年齡52歲，研究始於2008年「巴西成人健康縱向研究」（ELSA-Brasil）。研究團隊依照每日甜味劑攝取量，將參與者分為3組：低量：約20毫克/天；中量：約66毫克/天；高量：約191毫克/天。（1罐無糖可樂約含200毫克阿斯巴甜）

結果顯示，即便是低量組，也能觀察到腦部功能下降；中量與高量組的影響更為顯著。僅僅喝下1罐無糖可樂，就可能讓大腦額外老化1.6年，並讓認知能力下降速度快上62%。

值得注意的是，這種影響在60歲以下的中壯年族群特別明顯，對糖尿病患者的影響更強，但非糖尿病者也無法倖免。至於高齡者，甜味劑對腦部的負面效應則不那麼顯著。

至於原因是什麼？食農專家韋恩表示，雖然研究尚未完全釐清，但已有跡象指出，阿斯巴甜可能分解成具毒性的副產物，損傷腦細胞，影響記憶與思維；赤藻糖醇則與腦血管損傷有關，可能導致血流減少、增加中風風險；其他甜味劑則可能引發腦部發炎或血液凝結，加速認知功能退化。

韋恩接著說，研究人員在他們測試的物質中，發現只有一種甜味劑「塔格糖」（tagatose），與大腦健康狀況下降沒有關聯。塔格糖存在於某些水果和乳製品中。因此，研究人員建議消費者可以考慮使用塔格糖，或蜂蜜、楓糖漿等天然甜味來源。不過，很可惜，台灣目前還沒開放「塔格糖」食品可以用。

韋恩總結，即使是少量人工甜味劑，也與大腦老化和認知下降有關。下次拿起「無糖」飲品或代糖零食前，或許可態重新思考，為了這份「甜」，值得讓身體冒險嗎？

