健康 > 抗老養生 > 運動復健

基隆長庚醫院辦情人湖健行 院方設供水站響應環境永續

2025/09/07 13:22

 

基隆長庚醫院情人湖院區健走，吸引近2000位民眾到場相挺。（記者俞肇福攝）

基隆長庚醫院情人湖院區健走，吸引近2000位民眾到場相挺。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆長庚醫院自2008年起推動「情人湖健走活動」，迄今18年，今天（7日）由基隆長庚院長吳俊德、基隆市議會副議長楊秀玉、議員秦鉦、鄭愷玲、安樂區區長汪海琮及安樂區體育會理事長詹坤和等貴賓主持鳴槍後，共有逾2,000人次參與健走；吳俊德表示，基隆長庚響應環境永續政策，現場設置供水站，鼓勵民眾自備環保杯，不提供瓶裝水，粗估減碳量達383公斤。

2025年「情人湖健走活動」，院方設計2種路線「勇腳組」、「休閒組」，讓不同體能需求的民眾都能輕鬆健走，2條路線皆可沿途欣賞湖光山色，適合親子邊走邊享受自然之美，在運動中放鬆身心。

響應環境永續政策，基隆長庚醫院情人湖健行活動，在基隆長庚醫院院長、基隆市副議長楊秀玉等貴賓一起鳴槍。（圖為基隆長庚醫院提供）

響應環境永續政策，基隆長庚醫院情人湖健行活動，在基隆長庚醫院院長、基隆市副議長楊秀玉等貴賓一起鳴槍。（圖為基隆長庚醫院提供）

吳俊德指出，基隆長庚醫院延續「無痕飲水、減塑先行」措施，不發瓶裝水，設置供水站，鼓勵自備環保杯，補充飲用水。粗估，此舉可減少約2000個瓶裝水寶特瓶使用，減碳量達383公斤，相當於32棵樹1年的碳吸附量。

吳院長表示，健走的好處多，包含改善心肺健康、控制體重、預防糖尿病與心血管疾病、強化骨骼、舒緩壓力、改善情緒等生理和心理益處，作為一種低門檻的運動，健走不需要特殊裝備，也不對關節造成過大壓力，適合各年齡層，能有效降低慢性病風險，有助於延長壽命。

響應環境永續政策，基隆長庚醫院情人湖健行活動，今年改採現場設供水站，不再提供瓶裝水。（圖為基隆長庚醫院提供）

響應環境永續政策，基隆長庚醫院情人湖健行活動，今年改採現場設供水站，不再提供瓶裝水。（圖為基隆長庚醫院提供）

