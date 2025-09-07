美衛生部即將出爐報告 「普拿疼同成分」藥物與自閉症恐有關聯

圖為在美國藥局販售的止痛藥「泰諾」（Tylenol）。美國衛生部一份即將發布的報告，擬暗示懷孕期間服用此類與台灣民眾熟悉的「普拿疼」同成分（乙醯胺酚）的藥物，恐與自閉症有關，已引發巨大爭議。 （路透）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》引述知情人士的獨家報導，由知名反疫苗倡議者小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）所領導的美國衛生及公共服務部（HHS），正準備發布一份報告，該報告可能暗示，懷孕期間服用常見的非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol），與新生兒罹患自閉症之間存在潛在關聯。

長期以來質疑疫苗與自閉症關聯的小羅勃甘迺迪，自上任衛生部長後，便承諾將揭開「自閉症大流行」的元凶。知情人士透露，HHS即將發布的這份報告，是對現有研究的回顧，可能會將「懷孕期間服用泰諾（其主要成分為乙醯胺酚，與台灣民眾熟悉的『普拿疼』屬於同類型藥物）」與「體內葉酸（folate）水平過低」並列為自閉症的潛在成因。此消息一出，「泰諾」製造商Kenvue的股價隨即應聲重挫9.3%。

醫學界的審慎與藥廠的反駁

對此，Kenvue公司發言人發表聲明強調：「我們持續評估科學證據，並繼續相信懷孕期間使用乙醯胺酚與自閉症之間，沒有因果關係。」

美國婦產科醫師學會（ACOG）也對此說法表示審慎，該學會臨床實踐主任扎恩博士（Dr. Christopher Zahn）指出，現有科學證據充滿矛盾且尚無定論，「目前我們認為，不治療（孕婦）需要使用乙醯胺酚的醫療狀況，其危險性遠大於基於不確定科學的理論擔憂。」

除了引發爭議的「泰諾」，該報告預計也將提出一項潛在的治療方向。知情人士稱，報告將指出一種名為「亞葉酸」（leucovorin）的葉酸衍生物，有望用於改善部分自閉症兒童的語言與行為症狀。

然而，多位未參與報告的自閉症研究學者表示，儘管此想法值得研究，但目前尚無明確證據顯示其具有療效。HHS發言人則表示，在最終報告發布前，任何關於其內容的說法都僅是猜測。

