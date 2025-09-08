自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》龍眼著時、拜拜寓意佳 營養師：護心又助排便

2025/09/08 06:27

營養師高敏敏分享龍眼5大健康益處：養顏美容、預防貧血、幫助排便、抗氧化、護心；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師高敏敏分享龍眼5大健康益處：養顏美容、預防貧血、幫助排便、抗氧化、護心；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中元普度拜什麼？許多人會選擇龍眼、芭樂、荔枝、香蕉等水果，無論哪種，誠心最重要。農糧署以龍眼為例指出，傳說拜龍眼會讓好兄弟以殼為籃，方便將供品打包帶走。此外，營養師高敏敏也提到，龍眼對人體有5大益處，如養顏美容、預防貧血、幫助排便、抗氧化、護心。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，俗話說：「香腳作扁擔，龍眼殼作米籃。」中元節前後也是龍眼的盛產季（7-10月），產地多分布於南投、台中、嘉義、台南。傳說好兄弟會用龍眼殼當小籃子，拜完還會用香腳和龍眼枝當扁擔，把供品打包帶走。

民眾如何挑出漂亮的龍眼呢？農糧署列出4撇步：觀察外殼呈黃褐、微覆白粉；外觀摸起來光滑完整，無粗糙感；易剝殼、果肉晶瑩剔透；輕壓果實有彈性即可。

龍眼除了於祭拜時有吉利寓意外，農糧署表示，龍眼更含有豐富的維生素B、C、E等礦物質。同時，營養師高敏敏也列出龍眼5大營養價值及健康功效：

龍眼5營養素 1次1份不過量

●豐富維生素C：養顏美容，幫助膠原蛋白合成。

●維生素C與鐵質：預防貧血，幫助紅血球生成。

●膳食纖維：幫助排便，助腸道順暢，增加飽足感。

●富含多酚、類黃酮：抗氧化，幫助對抗自甴基。

●富含礦物質鉀：維持心血管健康，可降血壓、消水腫。

高敏敏表示，相同重量的龍眼乾，在水分瀝乾之後，熱量、糖分、膳食纖維、鉀含量都變得更高，因此可以適量添加在甜品、蛋糕內。但由於鉀含量較高 ，所以腎臟患者、限鉀的人要注意。

高敏敏提醒，水果可以吃，但一定要抓對份量，建議1次都吃1份就好，大約是15克的碳水化合物，以龍眼來說11-12顆是1份，桂圓乾則大概10粒為1份，且盡量選帶殼的龍眼乾，脫去水分比較好保存外，也不會有額外糖分的添加物。

