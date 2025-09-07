自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》痘痘只是皮膚病？ 美百萬網紅專家警告：腸道正在求救

2025/09/07 11:28

民眾的皮膚長痘痘，可能不只皮膚問題，美國百萬網紅腸道專家帕爾博士警告，真正的問題可能藏在腸道裡；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾的皮膚長痘痘，可能不只皮膚問題，美國百萬網紅腸道專家帕爾博士警告，真正的問題可能藏在腸道裡；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾明明過了青春期，臉上卻不停冒痘，花大錢買昂貴的保養品、到皮膚科請醫師開藥膏等，但是早上醒來，臉上還是冒出新的痘痘，的確令人沮喪。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）提出警告，「你的痘痘幾乎和保養品無關，真正的問題可能藏在腸道裡！」

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾透過影片指出，痘痘不只是因為皮膚髒，它其實是一種發炎反應，這與你體內的狀態息息相關。腸道在調節發炎、消化營養、甚至控制荷爾蒙上都扮演重要角色。當腸道出現問題時，影響會遍佈全身，包括皮膚。一旦腸道菌失衡、消化功能弱，或腸道黏膜受損，身體就會進入慢性發炎狀態。而「發炎」正是痘痘最大的誘因之一。

帕爾解釋，人們的腸道、大腦與皮膚之間，其實一直在互相溝通，這就是「腸腦皮膚軸」（the gut, brain, skin access）。腸道會影響皮膚，而皮膚也能反過來影響腸道。它們透過免疫、荷爾蒙與新陳代謝路徑彼此交流。當腸道發炎時，會向大腦發出異常訊號，大腦再引發壓力反應與荷爾蒙失衡。如此一來，就形成惡性循環：壓力使腸道狀況惡化，腸道變差導致發炎、發炎又讓痘痘不斷冒出。

青春痘的隱藏原因

帕爾認為，痘痘不只是皮膚問題，還可能暗示腸道出狀況，以下是不可忽略的5個腸道警訊：

●腸道內壁受損： 你的腸道內壁就像一道安全門，只允許營養物質進入血液，並將有害物質擋在外面。然而，如果它因飲食不佳、壓力或不必要的抗生素使用而受損，這些毒素和細菌就會滲入血液，引發全身性發炎，特別是在皮膚上，並導致青春痘。

●腸道菌群失衡：當腸道中的「壞」細菌數量超過「好」細菌時，就會發生這種情況。

●高糖飲食： 當人們吃大量的含糖食物和加工碳水化合物，會使血糖和胰島素水平飆升。這會觸發一種名為IGF-1的荷爾蒙釋放，它會增加油脂分泌並堵塞毛孔。此外，糖還會滋養腸道中的壞細菌，加劇菌群失調和炎症。

●壓力： 壓力會直接傷害你的腸道。當你感到壓力時，身體會釋放皮質醇，這會增加腸道通透性並改變腸道細菌。

●食物不耐受：如果你的身體難以消化某些食物，它們會引起腸道炎症並導致皮膚反應。許多人發現，戒掉乳製品或麩質，痘痘明顯改善。

修復腸道關鍵

如何修復腸道呢？帕爾建議民眾7項做法：

1.高纖食物（蔬菜、水果、全穀）能餵養好菌。每天至少要有5種不同的植物來源（水果、蔬菜、堅果、種子等）。

2.攝取發酵食物（優格、泡菜、德國酸菜）補充好菌。

3.減少加工食品、糖分與精緻澱粉，避免壞菌增長與發炎。

4.學會紓壓（冥想、運動、深呼吸）以維持腸腦皮膚軸的平衡。

5.如果曾服用抗生素，應該利用天然的益生菌與益生元食物來修復腸道菌群（而非單靠人工益生菌補充劑）。

6.如果懷疑有食物不耐症，可以嘗試「排除飲食法」，逐步找出誘發痘痘的食物。

7.適度曬太陽，也能改善腸道與皮膚健康。

大腸直腸外科醫師陳威佑建議，攝取充足豆類、堅果類，它們富含益生元，可以提供腸道好菌養分；圖為情境照。（圖取自freepik）

大腸直腸外科醫師陳威佑建議，攝取充足豆類、堅果類，它們富含益生元，可以提供腸道好菌養分；圖為情境照。（圖取自freepik）

另外，大腸直腸外科醫師陳威佑也曾在臉書「大腸直腸外科 陳威佑醫師」指出，有越來越多研究提出腸皮軸線（Gut-brain-skin axis）理論，主張腸道與皮膚的微生物有雙向的關係，並會互相影響。《Frontiers in Microbiology》期刊研究發現，腸道微生物失衡會增加上皮組織的通透性、觸發免疫T細胞的活化、破壞免疫系統的調節與平衡。長久下來可能導致尋常性的痤瘡、異位性皮膚炎、牛皮癬等皮膚發炎的情形。

他建議，日常生活中採「地中海飲食法」，有助於維持腸道菌相平衡。以高纖飲食為主，攝取充足豆類、堅果類，豆類、堅果類富含益生元，可以提供腸道好菌養分，幫助腸道內的益生菌生長，維持消化道機能。

