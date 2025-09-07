自由電子報
普廷喊永生靠器官移植？ 科學家打臉：人體器官極限120歲

2025/09/07 10:57

習近平與普廷一同出席九三閱兵儀式。（路透）

習近平與普廷一同出席九三閱兵儀式。（路透）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平，被麥克風錄到討論「器官移植永生」後，科學網站《IFLScience》以此為引，從醫學層面深度剖析了此一想法的可行性。普廷當時稱「持續移植器官…甚至可達成永生」，但科學現實恐怕會讓這位獨裁者失望。

報導指出，即便能像更換汽車零件一樣不斷更新器官，一個根本性的問題是：人類器官本身可能存在壽命極限。有理論認為，人體器官的最高壽命約為120年。史上經證實最長壽的人，是於1997年以122歲高齡去世的法國女性珍妮·卡爾芒（Jeanne Calment），至今無人能打破其紀錄。這意味著，即使不斷更換，身體的老化可能仍在以其他方式進行。

器官短缺與異種移植的挑戰

更現實的障礙，是器官來源。全球目前面臨嚴峻的器官短缺，連真正需要的病患都一「官」難求，更遑論為追求永生者持續供應。為此，科學界正研究「異種移植」（xenotransplantation），例如將基因改造的豬心移植給人類。然而，儘管這項技術近年取得突破，但免疫系統的排斥反應仍是巨大挑戰，至今的少數案例中，患者大多僅存活數月，遠未達到能普及應用的程度。

基因編輯：更具潛力的未來

相較於不斷更換器官，報導認為，科學界更看好從根本上逆轉老化過程的基因研究。其中，被寄予厚望的是被稱為「山中因子」（Yamanaka factors）的基因技術，它能將老舊細胞，逆轉為年輕的「誘導性多功能幹細胞」。然而，這項研究目前仍處於起步階段。因此，在可預見的未來，任何希望能延長壽命的世界領袖，最務實的方法，仍然是健康飲食、規律運動與避免吸菸。

