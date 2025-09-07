自由電子報
營養、運動與睡眠 兒童醫師：孩子長高3要素

2025/09/07 09:41

嘉基兒童內分泌專科主任醫師黃秀莉表示，營養、運動與睡眠，是幫助孩子長高的3大要素。（嘉基提供）

嘉基兒童內分泌專科主任醫師黃秀莉表示，營養、運動與睡眠，是幫助孩子長高的3大要素。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕開學了，有家長發現孩子的身高被同齡同學追過，擔心孩子「長不高」，甚至誤信坊間「轉骨藥」或補品。嘉義基督教醫院兒童內分泌專科主任醫師黃秀莉指出，「基因決定起跑點，生活型態影響終點線」，只要掌握營養、運動與睡眠3大要素，不追求速成、不亂用偏方，孩子就能安心健康地長大，邁向理想的身高與未來。

黃秀莉表示，均衡飲食是成長基礎，三餐定時、少挑食，並攝取足夠蛋白質、鈣質與鋅等營養素，是幫助骨骼發育不可或缺的關鍵；牛奶、蛋、魚、雞肉與豆腐屬於優質蛋白來源；乳製品、深綠蔬菜及豆類則能補充鈣質。

若孩子常以含糖飲料、零食代替正餐，不僅營養不足，還可能造成肥胖，反而阻礙發育。

嘉基兒童內分泌專科主任醫師黃秀莉提醒家長應持續監測孩子的身高體重，透過專科醫師的檢查與評估，避免錯過最佳治療時機。（嘉基提供）

嘉基兒童內分泌專科主任醫師黃秀莉提醒家長應持續監測孩子的身高體重，透過專科醫師的檢查與評估，避免錯過最佳治療時機。（嘉基提供）

除了飲食，規律運動也是刺激骨骼成長的重要推手。她建議，孩子每天至少應進行20至30分鐘的中強度運動，例如跳繩、籃球、游泳等，可助於刺激生長板，同時，戶外活動可幫助身體合成維生素D，促進鈣質吸收。

睡眠則是生長激素分泌的關鍵時段。研究顯示，晚間10點至凌晨2點為生長激素最活躍的時間段，若能在此時進入深層睡眠，對身高發展最有幫助。幼兒每日需睡眠10至13小時，兒童9至11小時，青少年則8至10小時。規律的就寢時間、避免睡前使用3C產品與營造安靜舒適的環境，都能讓孩子獲得更好的睡眠品質。

黃秀莉說，坊間充斥的轉骨偏方多未經科學驗證，甚至可能含有影響荷爾蒙的成分，導致性早熟與骨齡提早閉合，反而讓孩子停止生長。「身高成長靠的是拉長發育期，而不是提前衝刺，錯誤的補法反而會害孩子長不高。」

她建議家長應持續監測孩子的身高體重，若發現明顯落後同齡，或女孩在8歲前、男孩在9歲前就出現第二性徵，都應及早就醫，透過專科醫師的檢查與評估，能在黃金期及時介入，避免錯過最佳治療時機。

嘉基兒童內分泌專科主任醫師黃秀莉說，身高成長靠的是拉長發育期，而不是提前衝刺，錯誤的補法反而會害孩子長不高。（嘉基提供）

嘉基兒童內分泌專科主任醫師黃秀莉說，身高成長靠的是拉長發育期，而不是提前衝刺，錯誤的補法反而會害孩子長不高。（嘉基提供）

