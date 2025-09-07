退化性關節炎疼痛好不了 微細動脈栓塞術助恢復

羅東博愛醫院醫師邱則誠表示，退化性膝關節炎好不了，微細動脈栓塞術成為治療的選項。（圖由羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣中高齡族群退化性膝關節炎盛行率約15%，平均每7人就有1人受關節疼痛所苦，宜蘭縣50歲王先生也是病患之一，他的膝蓋長期痠軟疼痛導致行動不便，每2週注射藥物止痛，經檢查發現，膝蓋周圍有異常新生血管增生，進行微細動脈栓塞術後，疼痛獲得明顯改善。

王先生罹患膝蓋退化性關節炎多年，上下樓梯時感到劇烈疼痛，隨病情惡化，幾乎每2週便得注射1次消炎藥物，但這樣治療頻率效果短暫，並增加對藥物的依賴性。

請繼續往下閱讀...

王先生最近到羅東博愛醫院全人疼痛照護中心求診，醫師邱則誠檢查發現，他的關節周邊出現微細血管異常增生，造成疼痛與腫脹。根據臨床統計，慢性關節疼痛常伴隨關節處異常微細血管增生，隨之而來的疼痛往往無法靠止痛藥、止痛貼布緩解。

在與醫師討論後，王先生決定嘗試微細動脈栓塞術，藉由微創手術注入栓塞物質，阻塞異常新生血管的血流，減少疼痛神經的刺激與發炎反應，達到止痛效果，手術傷口僅一針孔大小。王先生術後疼痛顯著改善，不需再注射藥物。

邱則誠解釋，微細動脈栓塞術能阻斷血管新生，降低關節周圍發炎反應，進而緩解疼痛，有些病人不願做人工關節置換術等侵入性高手術，微細動脈栓塞術成為治療選項，手指、手腕、膝蓋及腳踝關節都適用，成果相對持久。

