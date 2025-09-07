自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

退化性關節炎疼痛好不了 微細動脈栓塞術助恢復

2025/09/07 09:36

羅東博愛醫院醫師邱則誠表示，退化性膝關節炎好不了，微細動脈栓塞術成為治療的選項。（圖由羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院醫師邱則誠表示，退化性膝關節炎好不了，微細動脈栓塞術成為治療的選項。（圖由羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣中高齡族群退化性膝關節炎盛行率約15%，平均每7人就有1人受關節疼痛所苦，宜蘭縣50歲王先生也是病患之一，他的膝蓋長期痠軟疼痛導致行動不便，每2週注射藥物止痛，經檢查發現，膝蓋周圍有異常新生血管增生，進行微細動脈栓塞術後，疼痛獲得明顯改善。

王先生罹患膝蓋退化性關節炎多年，上下樓梯時感到劇烈疼痛，隨病情惡化，幾乎每2週便得注射1次消炎藥物，但這樣治療頻率效果短暫，並增加對藥物的依賴性。

王先生最近到羅東博愛醫院全人疼痛照護中心求診，醫師邱則誠檢查發現，他的關節周邊出現微細血管異常增生，造成疼痛與腫脹。根據臨床統計，慢性關節疼痛常伴隨關節處異常微細血管增生，隨之而來的疼痛往往無法靠止痛藥、止痛貼布緩解。

在與醫師討論後，王先生決定嘗試微細動脈栓塞術，藉由微創手術注入栓塞物質，阻塞異常新生血管的血流，減少疼痛神經的刺激與發炎反應，達到止痛效果，手術傷口僅一針孔大小。王先生術後疼痛顯著改善，不需再注射藥物。

邱則誠解釋，微細動脈栓塞術能阻斷血管新生，降低關節周圍發炎反應，進而緩解疼痛，有些病人不願做人工關節置換術等侵入性高手術，微細動脈栓塞術成為治療選項，手指、手腕、膝蓋及腳踝關節都適用，成果相對持久。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中