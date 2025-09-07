自由電子報
健康網》銀髮族牙口不好進食難 「質地調整」好入口

2025/09/07 12:36

國民健康署表示，只要透過挑選與調整質地就能幫助長輩輕鬆攝取營養，能讓他們可以吃得開心又健康；情境照。（圖取自freepik）

國民健康署表示，只要透過挑選與調整質地就能幫助長輩輕鬆攝取營養，能讓他們可以吃得開心又健康；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長輩們因牙口問題，對於較粗纖維的蔬菜或硬質肉類常難以進食，國民健康署在臉書專頁「國民健康署」表示，只要透過挑選與調整質地就能幫助長輩輕鬆攝取營養，讓他們可以吃得開心又健康，並傳授如何將蔬菜類及豆魚蛋肉類的質地調整的方法。

蔬菜類挑選與質地調整

●選擇易煮軟的蔬菜類：像是菠菜、莧菜等葉菜類，或是久燉容易軟的大黃瓜、冬瓜或白蘿蔔等，這些食材烹煮後質地較軟，適合牙口不好的長輩。

●不易煮爛、纖維粗的蔬菜從備菜改善：像是芹菜、白、綠花椰菜及粗莖梗的蔬菜，食材洗淨後切成適合的大小，冷凍1-3天。料理時從冷凍庫取出就可以直接下鍋煮，質地就會變得軟嫩好咀嚼，長輩吃起來也能更不費力。

豆魚蛋肉類挑選與質地調整

●選擇軟質蛋白質：優先選擇豆製品、魚貝類以及雞蛋等富含蛋白質的食材，製作成鮮魚湯、嫩豆腐煲或蒸蛋等料理，質地也比肉類柔軟好入口，可以當配菜或點心既能滿足營養需求，餐點上也更有變化。

●豬、牛肉類從備菜軟化：對於煮過後肉質粗硬、難咬斷的肉類如豬肉、牛肉，料理前可以先去除筋膜，再用肉錘拍打讓肉變薄變軟，或是用新鮮鳳梨汁醃漬軟化肉質，讓長輩在咀嚼上可以更輕鬆不費力。

