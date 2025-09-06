健康網》白露時節乾咳過敏 6穴道養生潤肺養陰

臻觀 / 澄觀中醫診所表示，白露時節容易出現乾咳、鼻乾、過敏等秋季常見病，因此中醫養生強調 「防燥護肺，顧護脾胃，及早添衣」，並分享6個日常保健穴位；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕9月7日為第15個節氣白露，指天氣轉涼，地面、草木清晨出現白色露珠，象徵秋天漸深，陽氣漸收，陰氣漸長。臻觀 / 澄觀中醫診所醫師在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」表示，這個時節容易出現乾咳、鼻乾、過敏等秋季常見病，因此中醫養生強調 「防燥護肺，顧護脾胃，及早添衣」，並分享6個日常保健穴位，手指按壓1-2分鐘，有酸脹感為佳。

●迎香穴

位置：鼻翼旁，鼻唇溝中點，平鼻孔外緣。

功效：通鼻竅，緩解鼻塞、流鼻水、鼻敏感。

適合：秋季鼻子乾、鼻塞、過敏性鼻炎者。

●肺俞穴

位置：背部，第3胸椎棘突下，旁開1.5寸（約兩指幅）。

功效：補肺益氣，緩咳止喘，提升免疫力。

適合：體質虛弱、容易咳嗽感冒者。

●太淵穴

位置：手腕橫紋上，靠近拇指側，脈搏最明顯處（橈動脈處）。

功效：肺經原穴，潤肺止咳、調節呼吸系統。

適合：乾咳、咽乾、氣短、氣喘者。

●足三里

位置：膝蓋下方約4橫指處，脛骨旁一橫指。

功效：健脾益氣，提升整體免疫功能，防止外感。

適合：體弱、易倦、腸胃功能差者。

●合谷穴

位置：手背，第1、2掌骨間凹陷處（虎口交叉處）。

功效：疏風解表、止痛通經，預防感冒。

適合：初期感冒、頭痛、鼻塞者。

●列缺穴

位置：前臂橈骨端，腕橫紋上約1.5寸處（兩手交叉時拇指尖下處）。

功效：疏風解表，止咳化痰，利咽潤肺。

適合：咳嗽、喉乾、喉嚨癢、氣喘者。

