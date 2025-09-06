跳河、跳樓設熱點做防護 台北市拚自殺率再下降

衛生局局長黃建華指出，「高處墜落」其實是台北市的特徵，透過高處防墜的計畫逐棟檢視大樓，讓可能造成死亡的狀況減少發生。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕根據衛生福利部最新公布的國人死因統計，113年自殺重回國人十大死因之列，相較於全國自殺死亡人數上升，台北市的自殺死亡人數是減少，且下降幅度居六都之冠，也未列入台北市的十大死因。

北市聯合醫院目前設有13個門診，供不分年齡的市民運用其資源，照顧心理健康。衛生局局長黃建華指出，自殺防治的部分其實一直是北市最重視的部分之一，根據統計以來「高處墜落」其實是台北市的特徵，透過高處防墜的計畫逐棟檢視大樓，讓可能造成死亡的狀況減少發生。

請繼續往下閱讀...

聯合醫院松德院區院長黃名琪指出，台北市有一個府級的自殺防治中心，每三個月就會召開跨局處的會議，檢討相關細節該如何精進，包含跳樓的狀況該如何分析、該怎麼去建立圍欄、如何去建立警示系統、怎麼做出防護等。黃名琪說，自己是府級的自殺防治中心研發長，最新的會議重點落在比如說跳河、跳樓的地點，設為熱點，如何在熱點上做出防護。

衛生局局長黃建華指出，自殺防治的部分其實一直是北市最重視的部分之一，府級會議都會定期去就是回顧過去的數字的變化，以及有哪一些可能的潛在問題，根據統計以來「高處墜落」其實是台北市的特徵，因為台北市的高樓真的也比較多，從過去幾年開始有一個高處防墜的計畫，所有公立機關的大樓逐棟去巡視，頂樓的高度是否足夠，原先該計畫預計在115年完成，但是北市已提早在114年完成，後續還會繼續追蹤，讓可能造成死亡的狀況減少發生。

黃建華表示，過去在15到24歲的青少年的自殺率偏高，不過經由努力過後，該族群其實有明顯的下降，因此北市的自殺率是沒有在十大死因之內，此外，青壯年的壓力源也比較重，因此目前衛生局也與青年局合作，增加衛生局找到可以接觸的「入口」與「可近性」，因為民眾願意走到醫院裡面，其實問題可能都會比較小，衛生局比較困難的點落在擔心「民眾不知道怎麼如何去接觸醫療資源」，這部分青年局就能給予協助。

黃建華也說，北市的心理衛生中心、臨床諮商心理師中心，還有院內外門診、聯合醫院，同時還有特別的青少年門診，讓青少年不要覺得說好像也都是大人的地方不敢去，其實大家只要願意過來，醫療端就抓得住、就接得住他們，所以最重要的其實就是從各個角度去接觸他們，做出比較全面的努力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法