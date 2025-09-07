健康網》荷爾蒙抑制劑打了會變胖？ 醫：是生長速度變慢

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，治療會讓生長速度變慢，如果孩子往上長的速度變慢了，但吃進去的熱量還是一樣，多的熱量就帶著孩子往橫向發展；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕接受性早熟治療開始施打荷爾蒙抑制劑，可是怎麼「打了之後變胖」，是打針的關係嗎？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，治療會讓生長速度變慢，如果孩子往上長的速度變慢了，但吃進去的熱量還是一樣，多的熱量就帶著孩子往橫向發展，因此治療期間要多運動、量體重，就比較不會有發胖問題。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」分享，施打荷爾蒙抑制劑務必要「按時打針」，現在性早熟的治療針劑，都是長效型的劑型，有「一月一針」和「三月一針」兩種。而爸媽們最重要的任務，就是「定期」帶孩子回診注射。差一兩個星期沒有打針，藥物對生長板的壓制效果就會變差，很可能影響到孩子最終的治療效果。

請繼續往下閱讀...

陳奕成說，有些小女生在第一次打針後，會出現類似月經的「假性月經」，家長別擔心，這是正常的「消退性出血」。該現象是因為針劑會降低體內的雌激素。如果孩子的子宮內膜原本就有開始增厚，這時候由於體內雌激素的突然降低，子宮內膜就可能提早崩解，造成出血。還好這種現象，通常只會發生在第一次打針之後，接下來只要都有按時接受治療，雌激素被持續壓制沒有分泌，通常就不會發生第二次。

​

陳奕成提到，性早熟治療的副作用其實不多，比較常見的還是以過敏反應為主。像是局部皮膚搔癢、紅疹或腫痛，都是可能發生的狀況。其他對身體比較長期的影響，像是婦科疾病、生殖能力、癌症風險等，目前的研究結論都顯示，針劑治療沒有增加這些問題的發生率，一般來說，還算是個安全的藥物。

​

陳奕成強調，藥物不是一勞永逸的解方，只是幫孩子爭取時間，如果他們的生活習慣持續扯後腿，最後還是無法得到滿意的治療成果。因此想要更好的成長效果，除了打針，更要有健康的生活型態搭配。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法