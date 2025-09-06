健康網》3姐妹疑喝茶送醫 茶鹼或咖啡因作祟？

3姐妹疑茶醉發作，通常6小時就會好。圖為她們所喝的烏龍茶。（記者黃明堂攝）

〔健康頻道／綜合報導〕台東今（6）日傳出3姐妹疑在茶藝館用餐、喝茶後，出現頭暈、四肢無力等症狀，因意識陷入混亂，緊急送醫。根據「廖長興茶葉」提供茶葉知識，「茶醉」通常會發生在不常喝茶的人，或是一次喝太多茶的人身上。常見症狀有心跳加速、頭暈、頭痛、想吐，甚至有手足顫抖的情形。

廖長興茶葉指出，導致茶醉主要原因是是茶葉中的茶鹼或咖啡因，咖啡因與茶鹼刺激性很強，會使人體亢奮。過量茶鹼會引起噁心嘔吐、躁動不安、抖動、呼吸急促、低血壓、代謝性酸血症、低血鉀、高血糖、心律不整等，這就會造成茶醉症狀。

太初有茶在臉書粉專也指出，醉茶時，渾身無力，頭冒虛汗，胃中翻江倒海卻又吐不出來，嚴重時還會口角流涎。平日喝高發酵的熟茶，如紅茶、台灣陳年烏龍茶等茶性相對溫和的茶，突然改喝輕發酵或不發酵的茶，如綠茶或新鮮生普茶時，又喝得過量，就容易醉茶。喝剛焙好的茶容易醉茶。剛焙好的茶比較燥熱，對人體刺激性大，容易使人產生醉茶現象。

不過狀況輕微的茶醉，通常6小時內就會好，「廖長興茶葉」建議，可以用糖類或含糖食品舒緩。吃一點食用糖、喝點糖水，或是含糖的水果、牛奶、蜂蜜水、果汁都可以幫助解除茶醉。

避免茶醉有5種方法：

1.不要空腹喝，空腹喝茶刺激胃酸的分泌容易引起茶醉。

2.不要喝濃茶、不要過量，一般建議喝茶不要超過600ml。

3.新手茶友喝少一點。

4.避免新做好的茶、綠茶、輕發酵烏龍，這些茶茶鹼含量較高。

5.可以選擇紅茶、重發酵烏龍、普洱茶這些茶鹼含量低的茶。

