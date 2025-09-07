自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》江祖平誤食鎮靜劑 醫：與安眠藥屬同群藥物

2025/09/07 10:33

女星江祖平近日自揭吃了曾短暫交往的三立高層之子龔益霆給的藥物而遭到侵犯。（資料照，翻攝臉書）

女星江祖平近日自揭吃了曾短暫交往的三立高層之子龔益霆給的藥物而遭到侵犯。（資料照，翻攝臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星江祖平近日指控三立高層之子龔益霆侵犯，連日來關注不斷，且江祖平自成兩人交往期間，龔益霆稱幫她拿心臟相關藥物，卻是給她鎮靜劑，服用後失去意識才侵犯得逞；這則新聞讓「鎮靜劑」一詞重新回到眾人視野。捷思身心醫學診所院長李旻珊表示，鎮靜劑與安眠藥在醫學上屬於同一群藥物，醫師會針對不同情況開藥，若能遵照醫囑使用，鎮靜安眠藥沒有那麼容易上癮，而且會是很好的小幫手。

捷思身心醫學診所院長李旻珊在粉絲專頁「身心科 李旻珊醫師」說明，鎮靜劑和安眠藥在醫學上所指的藥物是同一群藥物，有人也會稱作抗焦慮劑，主要是來自於這家族的藥物有多種藥理作用，所以才會有不同的稱呼。這個家族統稱苯二氮平類（Benzodiazepines），作用於中樞神經系統GABAA受體，增加神經細胞膜氯離子的通透性，達到神經抑制的作用。

苯二氮平類家族主要有四種作用：抗焦慮、安眠、肌肉鬆弛、抗痙攣，家族各成員中彼此有些微的差異性，有些有較多的抗焦慮效果，但安眠作用較少；有些則是明顯的有肌肉鬆弛作用。

又依藥物的半衰期可以分為短效、中效、長效。醫師會根據不同的情況去使用藥物，例如入睡困難型就適合使用短效的，早醒以致睡眠時間不足適合使用長效，要紓解恐慌症狀的話就會使用抗焦慮比例高一點、安眠效果低一點的類別。

另外有一類藥物不同於苯二氮平類，一樣可以幫助入睡，這類藥物為Z-drug。相較於苯二氮平類，Z-drug對ω（BZ1）受體結合的特異性，使它沒有抗焦慮、肌肉鬆弛、抗痙攣效果，主要用來助眠，而他最廣為人知的就是使蒂諾斯（Stilnox），因為其作用快速，代謝也快速，起床後較不會有暈眩感，深受使用者喜愛，但要注意其若不遵照醫囑使用，會有耐受性增加的風險。部分的民眾使用Z-drug後有睡前短暫失憶情形，如果出現此情形的話要立即停用。

遵照醫囑使用，耐心讓藥物發揮時間，不自己隨意增加劑量，鎮靜安眠藥沒有那麼容易上癮，而且會是很好的小幫手，幫助你恢復精神。最怕的是急於想要有效果，吃了醫囑的份量後等不到15分鐘，覺得沒有效果而又服用一份劑量，抑或是在不是服藥的時間多吃藥，就容易出現耐受性，越吃越重。

還有在藥物治療的同時，也要調整好的生活與睡眠習慣，比如說不攝取過量咖啡因、不過量飲酒、規律運動、不要在睡前使用藍光產品等，藥物和非藥物相輔相成，如果單純只仰賴藥物，而依舊維持不好的生活習慣，除了生理依賴外也容易造成心理依賴，覺得沒有服藥一定會緊張或睡不著。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

