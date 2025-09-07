健康網》雞蛋買回來要洗嗎？ 這款放冰箱前要擦過

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，散裝蛋在放冰箱前，應拿微濕乾布擦乾淨；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕8月底1名女童因不明原因發燒到40℃，透過血液培養才發現是感染沙門氏菌，女童母親表示她曾拿過生雞蛋，當時這起事件令家長人心惶惶，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，散裝蛋在放冰箱前，應拿微濕乾布擦乾淨；洗選蛋已經過專業清洗，購入後可直接放冰箱保存。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文說明，沙門氏菌存於動物腸道中，也常出現於動物糞便，而雞下蛋的位置就在排便處附近，所以自然會造成雞蛋外殼有些許髒汙，因此購入後應擦拭乾淨，但不建議過度清洗，因為會破壞護膜，導致細菌滲入變質。

請繼續往下閱讀...

雞蛋如何料理

巫漢盟說，料理雞蛋前應徹底清洗乾淨，但為什麼不一開始就洗呢？因為雞蛋有很多毛孔，若水滲入就會壞掉。而熟蛋是最安全的吃法，但也有幾點需要注意：

●徹底加熱：中心溫度至少達到 70℃，可有效殺死細菌。

●保存方式：煮熟的蛋若沒吃完，應盡快放入冰箱冷藏，並於1-2天內食用。

●切勿久放：帶殼熟蛋在室溫下容易滋生細菌，夏天特別要避免放置太久。

可以吃生食級雞蛋嗎？

巫漢盟表示，生食級雞蛋雖然證明經過層層把關，從飼料到產地銷售全程無虞，但仍不建議嬰幼兒吃生食及雞蛋，因為仍有感染沙門氏菌的風險，可能導致腹瀉、發燒或敗血症。至於半熟蛋也是不建議兒童嘗試。

兒童吃蛋特別注意事項

●避免生食：嬰幼兒免疫系統尚未成熟，完全不能吃生蛋或半熟蛋，應該徹底煮熟。

●注意過敏：蛋白是常見的過敏原之一，建議從少量開始嘗試，並觀察有無出疹、嘔吐等反應。

●烹調不複雜：不需重油或過多調味，簡單蒸、煮、煎熟即可。

●分階段嘗試：建議先嘗試熟蛋黃，再逐步加入蛋白。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法