自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》雞蛋買回來要洗嗎？ 這款放冰箱前要擦過

2025/09/07 08:33

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，散裝蛋在放冰箱前，應拿微濕乾布擦乾淨；示意圖。（圖取自freepik）

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，散裝蛋在放冰箱前，應拿微濕乾布擦乾淨；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕8月底1名女童因不明原因發燒到40℃，透過血液培養才發現是感染沙門氏菌，女童母親表示她曾拿過生雞蛋，當時這起事件令家長人心惶惶，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，散裝蛋在放冰箱前，應拿微濕乾布擦乾淨；洗選蛋已經過專業清洗，購入後可直接放冰箱保存。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文說明，沙門氏菌存於動物腸道中，也常出現於動物糞便，而雞下蛋的位置就在排便處附近，所以自然會造成雞蛋外殼有些許髒汙，因此購入後應擦拭乾淨，但不建議過度清洗，因為會破壞護膜，導致細菌滲入變質。

雞蛋如何料理

巫漢盟說，料理雞蛋前應徹底清洗乾淨，但為什麼不一開始就洗呢？因為雞蛋有很多毛孔，若水滲入就會壞掉。而熟蛋是最安全的吃法，但也有幾點需要注意：

●徹底加熱：中心溫度至少達到 70℃，可有效殺死細菌。

●保存方式：煮熟的蛋若沒吃完，應盡快放入冰箱冷藏，並於1-2天內食用。

●切勿久放：帶殼熟蛋在室溫下容易滋生細菌，夏天特別要避免放置太久。

可以吃生食級雞蛋嗎？

巫漢盟表示，生食級雞蛋雖然證明經過層層把關，從飼料到產地銷售全程無虞，但仍不建議嬰幼兒吃生食及雞蛋，因為仍有感染沙門氏菌的風險，可能導致腹瀉、發燒或敗血症。至於半熟蛋也是不建議兒童嘗試。

兒童吃蛋特別注意事項

●避免生食：嬰幼兒免疫系統尚未成熟，完全不能吃生蛋或半熟蛋，應該徹底煮熟。

●注意過敏：蛋白是常見的過敏原之一，建議從少量開始嘗試，並觀察有無出疹、嘔吐等反應。

●烹調不複雜：不需重油或過多調味，簡單蒸、煮、煎熟即可。

●分階段嘗試：建議先嘗試熟蛋黃，再逐步加入蛋白。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中