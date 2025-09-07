健康網》不能喝咖啡因飲品 6款解渴茶喝了放輕鬆

農糧署提到，對咖啡因敏感或偏好溫和口感的人，不妨選擇國產無咖啡因飲品如仙草茶，既能解渴，又能放鬆心情；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著生活節奏加快，不少人下午茶時喜歡來杯飲品提神，但咖啡因過量可能帶來焦慮、失眠、心悸、胃痛等不適。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，對咖啡因敏感或偏好溫和口感的人，不妨選擇國產無咖啡因飲品，既能解渴，又能放鬆心情。

●黑豆茶：黑豆經焙炒後沖泡，味道甘甜，帶淡烘焙焦香。

●紅豆茶：紅豆經水洗烘炒後熬煮，味道甘甜，帶紅豆香。

●蕎麥茶：蕎麥經焙炒後沖泡，口感溫潤，略帶焦香。

●牛蒡茶：牛蒡切片或切碎後乾燥，口感温潤帶清香。

●米茶：由焙炒過的糙米沖泡而成，帶清淡米香與甜味。

●仙草茶：取貯藏半年以上仙草熬煮，帶淡淡青草香。

營養師高敏敏提醒，咖啡因過量會有以下身體的反應：

●焦慮焦躁：咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，而本身已經容易出現壓力和焦慮的人 可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。

●越喝越累：過量咖啡因易導致身體過於興奮，自然因缺氧而感到更加疲累。

●失眠：咖啡因會導致神經系統過度興奮。

●心悸、心跳砰砰跳：過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起精神緊張。

●頭痛：咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮。

●胃痛：咖啡因容易刺激胃酸分泌。

●頻尿：咖啡因會幫助利尿、加重頻尿。

●腹瀉：咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。

營養師高敏敏於臉書粉專提到，適量、正確喝咖啡能幫助增加新陳代謝、保持清醒、提升工作效率、燃燒脂肪、抗氧化等等，但有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童、骨質疏鬆者，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。

