健康網》化痰粉非解酒藥 藥師：對宿醉無效 用多增副作用

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，將化痰粉拿來當成「解酒藥」，目前沒有足夠的證據，且自行濫用，恐增加副作用的風險。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕化痰粉（acetylcysteine,NAC）能促進體內合成谷胱甘肽，這是一種強大的抗氧化物，它在「化痰」和「解毒」上有明確適應症，有傳言它可以拿來解酒？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，將化痰粉拿來當成「解酒藥」，目前沒有足夠的證據，還可能因為自行濫用而增加副作用的風險。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，化痰粉在臨床上的主要用途：第一是化痰，能讓呼吸道黏液變稀，好讓痰更容易咳出來；第二是解毒，在對Acetaminophen（普拿疼）中毒時保護肝臟。偶爾也會用在顯影劑引起的腎損傷。

洪正憲說，由於在動物實驗中，顯示化痰粉可以減輕急性飲酒造成的肝損傷、神經症狀，甚至部分認知障礙。因此有人覺得它能解酒，有一項針對49位志願者的隨機對照試驗，讓他們分別吃化痰粉（600–1800mg）或安慰劑，再喝到指定酒精濃度，來評估化痰粉對宿醉的效果。

結果顯示，化痰粉與安慰劑在宿醉總分及各項症狀上並無顯著差異。不過，性別亞組分析發現，女性在使用化痰粉後的宿醉症狀（噁心與虛弱）有所改善。整體結論是：化痰粉並非普遍有效的「解酒藥」。

另一項研究找了40位大學生，想看看在大喝一場之前先吃化痰粉，能不能減輕宿醉或保護身體。結果發現，不管有沒有吃化痰粉，喝酒後血液裡的鈉會暫時升高、尿素下降，代表身體代謝被打亂；氧化壓力指標（8-OHdG）也一路升高到隔天。重點是，化痰粉對這些變化完全沒有幫助。

洪正憲提醒，想要避免宿醉，還是適量飲酒、補充水分，並給身體充分休息才是有效的對策。

