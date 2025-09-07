自由電子報
健康網》追劇過頭頸不適、眼浮腫 中醫：按3穴位緩解

2025/09/07 13:05

澄品中醫診所中醫師謝璨如指出，掌握攢竹穴、絲竹空穴與承泣穴這3大眼疲穴，每天短暫按壓幾分鐘，就能讓眼睛得到放鬆，減少過度用眼帶來的不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕追劇過度的後果，就是眼睛酸澀、脹痛、甚至全身都不舒服！澄品中醫診所中醫師謝璨如在臉書專頁「澄品中醫」發文分享，透過簡單的穴位按摩，可以有效緩解眼睛疲勞、改善眼周循環，還能舒緩頭部不適與眼袋浮腫。掌握攢竹穴、絲竹空穴與承泣穴這3大眼疲穴，每天短暫按壓幾分鐘，就能讓眼睛得到放鬆，減少過度用眼帶來的不適。

攢竹穴

謝璨如提到，攢竹穴可減緩眼睛脹痛，位於眉頭的內側，靠近鼻根部，用手指輕輕觸摸眉頭內側，輕按有痠脹感就能找到它。

●功效

1.緩解眼睛疲勞：適合長時間使用手機、電腦或追劇引起的眼睛酸澀、脹痛。

2.改善頭部不適：對緩解頭痛、前額緊繃感有幫助。

3.促進眼部循環：可改善黑眼圈及眼周浮腫情況。

4.疏通經絡：屬於膀胱經，能調節經絡，幫助減輕壓力。

絲竹空穴

謝璨如表示，絲竹空穴可舒緩壓力，放鬆三焦經，眼周放鬆的秘密武器，位於眉毛尾端的凹陷處，沿著眉尾摸到末端的地方，指腹輕輕按壓會感到一點點酸脹感，就是它！

●功效

1.舒緩眼部壓力：改善眼睛疲勞、酸痛，特別適合長時間追劇或用眼過度的人群。

2.減輕頭部不適：能有效緩解偏頭痛、眉棱骨痛等頭部不適症狀。

3.放鬆三焦經：有助於緩解壓力，促進全身氣血循環。

4.美容養顏：經常按壓有助於減少眼周浮腫及細紋，提升眼部肌膚健康。

3穴位舒緩眼睛疲勞。（圖取自澄品中醫臉書）

承泣穴

謝璨如說明，承泣穴可改善眼周循環，是養護脾胃，眼睛的保養秘訣。位於眼球正下方、眼眶下緣的凹陷處，距離瞳孔中央約一指寬，用手指輕輕觸摸眼睛下方靠近骨頭的地方，就能找到它。

●功效

1.促進眼周血液循環：改善眼睛疲勞、酸澀及視力模糊問題。

2.舒緩眼袋與黑眼圈：對於眼部浮腫、黑眼圈有幫助，讓眼睛更明亮。

3.護理脾胃功能：承泣穴屬胃經，按壓此穴有助於脾胃調節，進而改善氣色。

4.緩解眼部疾病：對於因用眼過度導致的乾眼症、近視等有輔助改善作用。

謝璨如提醒，按壓時，用指腹輕輕按摩，每次3-5分鐘，記得雙眼閉上，好好享受短暫的休息時間。除了按摩穴位，適當的休息也很重要！休息一下，養足精神，讓你的眼睛跟你一起開心過周末。

