健康網》「我下定決心要好好…」 心理師：4自問後再立目標

2025/09/06 19:57

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，剛開始設好目標時都很熱血，但無法持續下去的原因有：以為每天都能保持高效狀態、忽略突發狀況、低估合理休息時間、沒有設想過渡期；適時保留彈性，可以走得更遠。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，剛開始設好目標時都很熱血，但無法持續下去的原因有：以為每天都能保持高效狀態、忽略突發狀況、低估合理休息時間、沒有設想過渡期；適時保留彈性，可以走得更遠。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常有這樣的經驗，每逢新的階段開始，例如寒暑假、新的學期、新的一年，就會冒出一種「我下定決心要來好好…」的念頭，但計畫總是不長久。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，剛開始設好目標時都很熱血，但無法持續下去的原因有：以為每天都能保持高效狀態、忽略突發狀況、低估合理休息時間、沒有設想過渡期；適時保留彈性，可以走得更遠。

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享，自己以前準備大考的時候也有過，拿起紙筆畫出漂亮的表格，每一天都被安排得滿滿的：數學、國文、英文、社會、自然，甚至連休息時間都假裝不存在。看起來彷彿邁向學霸之路，結果第一天、第一週確實熱血沸騰，但到了第一個月，常常就出現「好累唷，今天破例休息一下好了」的聲音。

黃閎新提到，立下遠大的目標本身很棒，至少代表我們有企圖心、願意嘗試。無論是準備考試、運動健身、理財存錢、早睡早起，還是大掃除、環島旅遊，許多計畫一開始都充滿幹勁，卻常常在途中熄火。問題通常出在哪裡？

1.以為每天都能保持完美高效能狀態。

2.忽略臨時突發狀況需要的彈性。

3.低估合理的休息時間。

4.沒有設想從「完全不習慣」到「全力以赴」之間的過渡期。

黃閎新提醒，如果能把這4個問題評估得更真實、更合理，計劃的成功率就會大大提升。與其責怪自己「3分鐘熱度」，不如接受人本來就有高低起伏，留點空間給調整、失誤與恢復。

黃閎新補充，下次要訂下一個「完美計劃」時，不妨先問問自己：這4個地方有沒有想清楚？有沒有幫自己保留一點彈性？說不定，比起華麗的起手式，那份能走得久的小小持續，才是更重要的目標。

