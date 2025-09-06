健康網》你也可能有更年期 網紅醫談症狀

多數婦女到一定年紀就會迎接更年期，其中一項症狀，是泌尿道感染的風險增加。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕不少女性到了一定年紀都會飽受更年期所苦。擁有百萬訂閱人數的美國網紅醫師瓊斯媽媽（Mama Doctor Jones）說明，女性平均在51歲會面臨更年期，通常若是連續12個月沒有月經就符合更年期診斷；而症狀常見有骨質流失等。影片在2024年底上架至今，創下12萬次點閱。

什麼是更年期（Menopause）？瓊斯媽媽在影片表示，更年期正式診斷為連續 12 個月沒有月經，平均年齡約為 51 歲。初期症狀可能包括月經週期變短，後期則為月經越來越不規則，經血量變少且週期拉長。造成這些變化的主要原因，是卵巢停止產生排卵的濾泡，進而擾亂體內的荷爾蒙回饋系統。

瓊斯媽媽表示，更年期的常見症狀有：

●潮熱：醫學上稱為血管舒縮症狀，80到85% 的人會經歷潮熱，程度從輕微到嚴重不等，通常持續 2 至 4 分鐘。

●骨質流失：更年期期間雌激素水平大幅下降，可能導致骨密度降低，並增加罹患心血管疾病的風險。

●睡眠障礙：許多人表示難以入睡或維持睡眠，即使沒有夜間盜汗。

●情緒變化：憂鬱症的風險增加，特別是對於有憂鬱症病史的人。

●泌尿生殖道症狀：缺乏雌激素可能導致陰道乾燥、不適，並增加泌尿道感染的風險。

國健署表示，更年期症狀嚴重度及持續時間因人而異，大部分屬於輕微且持續時間較短，而有些女性甚至不會出現。國民健康署呼籲更年期的婦女在照顧家人健康及忙於工作的同時，更別忘了要抽出時間關心自己的健康。健康署提供心血管與骨鬆防治3招讓大家從容渡過更年期：

第1招：避免不良生活習慣及定期量血壓

吸菸和肥胖不僅是心血管疾病、癌症及許多慢性病的危險因子，亦會造成骨質流失，因此應及早戒菸、不酗酒，避免過度飲用咖啡及熬夜等不健康生活形態。建議婦女每年應至少量1次血壓，血壓異常者則應每天早晚各量1次，監測自己的血壓狀況。

第2招：規律運動及控制體重

養成規律運動及控制體重，每週150分鐘以上中等強度身體活動，若是慢性病患者應先諮詢醫師，再進行合適的運動。另外，婦女可選擇荷重運動，例如健走、慢跑、爬樓梯、舞蹈、登山、跳繩等，以增加骨質密度和強健肌肉，降低跌倒的發生。

第3招：健康飲食及增加鈣質食物攝取

飲食均衡，掌握三少（少調味品、低油脂、少加工食品）、二多（多蔬果、多高纖）原則，每日鈉的攝取量應少於2.4公克（相當於6公克的食鹽）。多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D及蛋白質等，如乳品類、高鈣豆製品、深綠色蔬菜等。更別忘了，身體也需要透過適當日曬來活化維生素D幫助鈣質吸收。

