晴時多雲

心理精神

世界自殺防治日 林智勝、東園國小棒球隊籲重視心理健康

2025/09/06 15:00

台北市政府於今（6）日於信義區香堤大道廣場舉辦「換個位子，從心開始」2025世界自殺防治日園遊會，台北市副市長林奕華、台北市衛生局長黃建華與味全龍職棒選手吳東融等人，呼籲關注青壯世代心理健康議題。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕衛生福利部最新公布的國人死因統計，113年自殺重回國人十大死因之列，不過台北市113年的自殺率為六都最低，自殺下降比率也是所有下降縣市中最高。台北市政府於今（6）日於信義區香堤大道廣場舉辦「換個位子，從心開始」2025世界自殺防治日園遊會，台北市副市長林奕華、台北市衛生局長黃建華與味全龍職棒選手吳東融等人，呼籲關注青壯世代心理健康議題，宣導壓力調適與適時求助的重要性。

根據衛生福利部最新公布的國人死因統計，自殺113年重回國人十大死因之列，相較於全國自殺死亡人數上升，台北市的自殺死亡人數是減少，且下降幅度居六都之冠，也未列入台北市的十大死因。然而，25到44歲青壯族群自殺死亡率呈現上升趨勢，該族群往往同時面臨工作、家庭和經濟等多重壓力，若未適當調節抒發，容易導致身心失衡，危害身心健康甚至造成憾事。

響應世界自殺防治日，衛生局舉辦「換個位子，從心開始」2025世界自殺防治日園遊會，透過多樣化的互動攤位與遊戲設計，邀請市民共同關注心理健康問題。（記者孫唯容攝）

響應每年9月10日世界自殺防治日，衛生局今天舉辦「換個位子，從心開始」2025世界自殺防治日園遊會，透過多樣化的互動攤位與遊戲設計，邀請市民朋友共同關注心理健康問題，今年也邀請職棒味全龍林智勝選手擔任2025心理健康大使，與台北市東園國小棒球隊共同拍攝「換個位子，還是想守護你！」宣傳影片，傳遞「重視自己與他人心理健康」的重要訊息。

副市長林奕華表示，希望透過世界自殺防治日，把這個日子過成「心裡健康月」，讓大家知道心理健康的重要性，傳統上身體上有感覺到不舒服，就會去看相對應的醫師，但是大家要記得身心健康也非常需要關注，台北市衛生局也發展了「心理溫度計」，每個人也要想想自己今天心情怎麼樣 ？自己的情緒是如何？可以透過自我觀察來深度覺察。

林奕華也表示，林智勝即將引退，這次與東園國小棒球隊共同拍攝「換個位子，還是想守護你！」宣傳影片，自己看了很感動，通常大家都看到他們很風光的一面，「但是其實打球會輸球、漏接球，也會揮棒落空」，所以其實人也是一樣，人生不可能完全的順利，「所以我們也會遇到漏接球 、揮棒落空的狀況，在生活中都會發生，這時候我們該如何『克服自己』，給自己下一步的信心」，這個影片可以給大家很多鼓勵。

北市衛局「換個位子，從心開始」2025世界自殺防治日園遊會，台北市副市長林奕華（左二）等人參觀攤位。（記者孫唯容攝）

林智勝表示，自己自小就是明星球員，坦言年輕時求勝心強、輸球的挫敗曾讓他夜不能寐，隨著年齡與經驗累積，才逐漸轉念及領悟到「面對壓力時，唯有穩定的心理狀態才能走得長遠！」吳東融也在園遊會受訪表示，調整心態非常重要，學習讓自己能轉換低落情緒，才能往前走。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

響應每年9月10日世界自殺防治日，衛生局「換個位子，從心開始」2025世界自殺防治日園遊會，北市副市長林奕華呼籲大家知道心理健康的重要性。（記者孫唯容攝）

球星吳東融分享如何緩解壓力。（記者孫唯容攝）

