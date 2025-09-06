自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》甩用減肥藥、免激烈運動 千萬網紅：睡前喝泡2物很享瘦

2025/09/06 15:05

食用奇亞籽一定要小心，醫界叮嚀務必靜置15分鐘後，讓它膨脹後再飲用；示意圖。（圖取自freepik）

食用奇亞籽一定要小心，醫界叮嚀務必靜置15分鐘後，讓它膨脹後再飲用；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擁有千萬粉絲的美國網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）主張睡前泡奇亞籽+肉桂+水，相當於自製GLP-1類的藥物，可達到放慢胃排空、提高飽足感、穩定血糖，長期有助減少腹部脂肪與食慾。

不過美國公共衛生博士Rebecca Rawl（蕾貝卡．羅爾）呼籲，切勿食用乾燥的奇亞籽。它們會吸收數倍於自身重量的水分並膨脹，可能卡在患者的食道中，尤其是在有吞嚥障礙病史的患者中。若發生食道阻塞（也稱為食道嵌塞），則需要透過內視鏡取出。

艾倫．曼德爾在社群發布影片後，湧入130萬人次觀看，民眾留言如雪片般飛來。艾倫．曼德爾在影片中闡述，不用使用藥物燃脂、抑制食慾。他指有上百萬人使用GLP-1 藥物得到效果，但伴隨的副作物卻令人終日不舒服，像噁心、嘔吐、腹脹、疲倦、肌肉流失，最不樂見是停藥後又復胖。

肉桂磨成粉，與泡水的奇亞籽混合飲下，成網路瘦身聖品，學者洪泰雄叮嚀，有身體疾病者最好諮詢醫師；示意圖。（圖取自freepik）

肉桂磨成粉，與泡水的奇亞籽混合飲下，成網路瘦身聖品，學者洪泰雄叮嚀，有身體疾病者最好諮詢醫師；示意圖。（圖取自freepik）

艾倫．曼德爾介紹「天然飲劑」─奇亞籽、肉桂與水，讓飲用者有更長的飽足感、抑制渴望、穩定血糖，並在你睡著時幫你消融頑固的腹部脂肪。他說，最重要的是可以消滅腹部脂肪且無副作用。

但是，他也提醒，奇亞籽在水裡靜置幾分鐘，它們會膨脹並形成厚厚的凝膠。他要大家想想，相同的效果也會在你的胃裡發生。這就是它們放慢消化、抑制飢餓並自然支持這些GLP-1路徑以幫助燃脂的方式。

再來，艾倫．曼德爾說，當食物流動變慢時，你的身體會釋放較少的胰島素、較少的飢餓激素（ghrelin），並釋放較多的飽足激素。腸道微生物發酵纖維，產生短鏈脂肪酸，這些短鏈脂肪酸直接影響腸壁細胞釋放包括GLP-1在內的激素。

艾倫．曼德爾談到肉桂，他說，肉桂放慢碳水化合物的消化，減少對糖分的渴望，使細胞對胰島素反應更好，抑制脂肪儲存並維持能量穩定。記住，高胰島素會造成更多脂肪沉積。

艾倫．曼德爾自製泡飲為：1茶匙奇亞籽+半匙或1茶匙肉桂粉+225cc-283cc（ 8-10盎司），若要求口感的人，他也建議可以加少量生蜂蜜、羅漢果、赤藻糖醇或甜菊等，務必靜置10-15分鐘讓奇亞籽充分膨脹。你要讓奇亞籽變軟，如果喝得太快，籽可能還硬或沙沙的，會引起腹脹或不適，因為它們會在你胃裡吸水。

艾倫．曼德爾也強調，並非喝自製泡飲就夠了，搭配更好的生活習慣、良好睡眠、更多活動與較少壓力時效果最佳。但不必激烈的運動，像是每週散步、伸展、徒手運動、彈力帶練習即可。

不過，台灣曾於臉書發文，奇亞籽若食用方式不當，可能影響消化，「腸胃敏感或腸躁症患者」、「吞嚥困難者」以及「低血壓或正在服用抗凝血藥物者」要先諮詢醫師，避免過量食用。至於肉桂，孕婦或月經不正常、有慢性病者須向醫師諮詢後斟酌食用。

醫界則認為，睡前一小匙奇亞籽＋少量肉桂，可視為一項低風險的輔助策略，但非替代處方治療的萬靈藥，配合整體生活習慣改變，才是穩健的減重之道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中