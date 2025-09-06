健康網》甩用減肥藥、免激烈運動 千萬網紅：睡前喝泡2物很享瘦

食用奇亞籽一定要小心，醫界叮嚀務必靜置15分鐘後，讓它膨脹後再飲用；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕擁有千萬粉絲的美國網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）主張睡前泡奇亞籽+肉桂+水，相當於自製GLP-1類的藥物，可達到放慢胃排空、提高飽足感、穩定血糖，長期有助減少腹部脂肪與食慾。

不過美國公共衛生博士Rebecca Rawl（蕾貝卡．羅爾）呼籲，切勿食用乾燥的奇亞籽。它們會吸收數倍於自身重量的水分並膨脹，可能卡在患者的食道中，尤其是在有吞嚥障礙病史的患者中。若發生食道阻塞（也稱為食道嵌塞），則需要透過內視鏡取出。

艾倫．曼德爾在社群發布影片後，湧入130萬人次觀看，民眾留言如雪片般飛來。艾倫．曼德爾在影片中闡述，不用使用藥物燃脂、抑制食慾。他指有上百萬人使用GLP-1 藥物得到效果，但伴隨的副作物卻令人終日不舒服，像噁心、嘔吐、腹脹、疲倦、肌肉流失，最不樂見是停藥後又復胖。

肉桂磨成粉，與泡水的奇亞籽混合飲下，成網路瘦身聖品，學者洪泰雄叮嚀，有身體疾病者最好諮詢醫師；示意圖。（圖取自freepik）

艾倫．曼德爾介紹「天然飲劑」─奇亞籽、肉桂與水，讓飲用者有更長的飽足感、抑制渴望、穩定血糖，並在你睡著時幫你消融頑固的腹部脂肪。他說，最重要的是可以消滅腹部脂肪且無副作用。

但是，他也提醒，奇亞籽在水裡靜置幾分鐘，它們會膨脹並形成厚厚的凝膠。他要大家想想，相同的效果也會在你的胃裡發生。這就是它們放慢消化、抑制飢餓並自然支持這些GLP-1路徑以幫助燃脂的方式。

再來，艾倫．曼德爾說，當食物流動變慢時，你的身體會釋放較少的胰島素、較少的飢餓激素（ghrelin），並釋放較多的飽足激素。腸道微生物發酵纖維，產生短鏈脂肪酸，這些短鏈脂肪酸直接影響腸壁細胞釋放包括GLP-1在內的激素。

艾倫．曼德爾談到肉桂，他說，肉桂放慢碳水化合物的消化，減少對糖分的渴望，使細胞對胰島素反應更好，抑制脂肪儲存並維持能量穩定。記住，高胰島素會造成更多脂肪沉積。

艾倫．曼德爾自製泡飲為：1茶匙奇亞籽+半匙或1茶匙肉桂粉+225cc-283cc（ 8-10盎司），若要求口感的人，他也建議可以加少量生蜂蜜、羅漢果、赤藻糖醇或甜菊等，務必靜置10-15分鐘讓奇亞籽充分膨脹。你要讓奇亞籽變軟，如果喝得太快，籽可能還硬或沙沙的，會引起腹脹或不適，因為它們會在你胃裡吸水。

艾倫．曼德爾也強調，並非喝自製泡飲就夠了，搭配更好的生活習慣、良好睡眠、更多活動與較少壓力時效果最佳。但不必激烈的運動，像是每週散步、伸展、徒手運動、彈力帶練習即可。

不過，台灣曾於臉書發文，奇亞籽若食用方式不當，可能影響消化，「腸胃敏感或腸躁症患者」、「吞嚥困難者」以及「低血壓或正在服用抗凝血藥物者」要先諮詢醫師，避免過量食用。至於肉桂，孕婦或月經不正常、有慢性病者須向醫師諮詢後斟酌食用。

醫界則認為，睡前一小匙奇亞籽＋少量肉桂，可視為一項低風險的輔助策略，但非替代處方治療的萬靈藥，配合整體生活習慣改變，才是穩健的減重之道。

