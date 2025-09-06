進口止痛藥「奧諾美」將退場 國產藥年底接棒上市

食藥署最新公告，原進口「奧諾美」售罄後，將由今年3月取證的國產「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」於第4季接續供應。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕鴉片類止痛藥「奧諾美」主要用於中重度癌症病患的長期疼痛控制，過去這款藥多仰賴進口。衛福部食品藥物管理署最新公告，食藥署管制藥品製藥工廠今年3月21日取得國產藥品許可證，原進口銷售的「奧諾美5毫克速效膠囊」售罄後，將改由國內製藥工廠生產的「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」接續上市，預計於今年第4季正式供應。

食藥署指出，「奧諾美」屬於二級管制藥，適應症包括需長期疼痛控制的中重度癌症病患，以及慢性中重度非癌症疼痛病患，且必須是曾接受其他鴉片類藥物治療仍無法有效控制疼痛者。根據健保資料，「奧諾美」年用量約為358萬顆。

食藥署說明，調整為國產供應是為落實「國藥國造」政策，強化藥品供應韌性，避免受國際供應鏈波動影響。至於醫界或病人可能對「進口藥效果較好」的疑慮，食藥署也強調，國產學名藥除生產品質符合 PIC/S GMP 國際標準外，也具備與原廠相同的主成分、劑量與劑型，並通過生體相等性（BE）試驗，證明療效一致，目前藥品供應無虞，呼籲醫療院所與病患安心使用。

