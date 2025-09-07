自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》秋季鼻過敏 鼻水不停？中醫提3茶飲

2025/09/07 07:26

近期天氣變化大，不少人感到鼻過敏愈加嚴重。中醫師提出茶飲建議。示意圖。（圖取自freepik）

近期天氣變化大，不少人感到鼻過敏愈加嚴重。中醫師提出茶飲建議。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期時序接近秋季，雖戶外氣溫仍高，但天氣變化劇烈，不少人的鼻過敏已經先報到了。中醫師何柏蓉建議3種養生茶飲，以期能改善鼻過敏。

何柏蓉粉絲專頁「雲鼎中醫診所」表示，不少人每到換季就狂打噴嚏、喉嚨癢、皮膚紅腫；可能是你的身體在適應氣候變化。

為什麼秋天容易鼻過敏？秋屬金，應於肺：肺主氣、司呼吸，開竅於鼻。秋燥或受寒，最容易影響鼻腔。

氣候變化：早晚溫差大、早晚涼 → 容易傷及肺衛之氣。

過敏體質：中醫認為多與「肺氣虛」、「脾氣虛」、「腎氣不足」有關，導致抵抗力差，外邪易入侵。

常見症狀有：噴嚏連連、清涕如水、鼻塞、鼻癢、伴隨咳嗽、喉嚨癢，甚至氣喘。中醫認為，過敏與肺脾虛弱、氣血不足、體內濕熱有關，透過簡單的茶飲調理，可以幫助緩解不適！

-

3款對症茶飲推薦

黃耆桂枝紅棗茶（適合疲倦、四肢冰冷的人）

材料：黃耆 3 錢、桂枝 2 錢、炙甘草 1 錢、紅棗 3 枚（剪開）

功效：溫補氣血，增強抵抗力，改善手腳冰冷、易疲勞的狀況。

-

菊花決明子茶（適合口乾口苦、眼睛紅癢、排便不暢的人）

材料：菊花 3 錢、決明子 2 錢

功效：清肝明目，幫助舒緩眼睛不適、降火氣，也有助於促進腸胃蠕動。

-

紫蘇牛蒡子茶（適合喉嚨有痰、皮膚搔癢的人）

材料：紫蘇葉 2 錢、牛蒡子 2 錢

功效：疏風散寒，幫助改善喉嚨不適、皮膚敏感癢癢的問題。

-

沖泡方式：

取適量藥材，加入800-1000c.c.熱水沖泡，可回沖飲用！

每天喝 1-2 杯，持續調理，讓換季更輕鬆！

中醫調理重在日常保養，這個換季，讓身體輕鬆適應變化吧！

小提醒：

配合適當保暖、飲食調理，減少寒涼食物攝取，提升體質！

以上茶飲提供日常保健使用，過敏嚴重者應及早就醫，搭配中醫針灸、調理體質，效果更好

