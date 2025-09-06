物理治療師轉投入社福 用專業成就陪伴生命

物理治療師張人牧在伊甸民生日照中心裡，針對服務對象的個別狀況，執行復能訓練計畫。（伊甸基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕9月8日為物理治療師節，伊甸基金會感恩物理治療師張人牧在3年前轉換跑道，深入機構及日照中心等，障礙者恢復手腳肌肉、站立等復能工作，最大成就感來自障礙者一步步達標、照顧者也減輕壓力，張更說：「物理治療不僅是專業工作，更是一份陪伴生命的使命。」

從事物理治療師工作超過10年的張人牧，在3年前因緣際會轉換跑道至伊甸民生身心障礙失能日照中心服務，他指出，過往在醫院每天平均協助20多人，工作節奏快，且以短時間恢復病患的功能為主要目標，如今在日照中心，他有更多時間觀察陪伴，讓復能更貼近生活，而看到服務對象堅持不放棄，一步步達成復能目標，照顧者也因此減輕壓力，是最大的成就感來源。

張人牧說，每個對象都需完整評估，個別化操作訓練、設計團體活動與小巧思，才能循序漸進達標，如心智合併肢體障礙者有開關窗戶的固著行為，他便想到將沙包放置窗上增重，讓其開關的同時也訓練手部肌肉。不同階段也用站立架、助行器、步態訓練機等輔具達事半功倍，

除了復能工作，張人牧也會幫家屬改善居家無障礙環境，如孩子體型較高大，弄壞家中馬桶水箱好幾次，便提醒加裝馬桶水箱防護墊，看似小小改變，卻大大減輕家庭壓力；他說，物理治療師必須觀察細節，並即時調整，才能真正給予服務對象有效的支持。

近年來，他積極引進創新做法，例如：與伊甸恩望人力資源服務中心合作，借用職業輔導評量工具，協助服務對象訓練手部功能。未來也規劃將復能活動結合「任天堂健身環」的體感運動模式，讓訓練更加有趣。從醫院轉戰機構，張人牧坦言心境有很大的轉變，現在對他來說：「物理治療不僅是專業工作，更是一份陪伴生命的使命。」

物理治療師張人牧3年前投入社福機構，幫助身心障礙者復能，提供一對一支持，也安排團體課程，最大成就來自服務對象一步步達標。（伊甸基金會提供）

物理治療師張人牧3年前投入社福機構，幫助身心障礙者復能，他藉由瑜珈球，訓練學員手部肌肉以及端正坐姿。（伊甸基金會提供）

