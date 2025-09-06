自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

醫學黑科技！南韓科學家改造熱熔膠槍 手術中直接3D列印骨骼

2025/09/06 12:19

南韓一個研究團隊成功將一把標準熱熔膠槍，改造為可以直接在骨折處3D列印類骨骼材料的醫療設備。（圖：Device / Jeon et al. CC BY-SA）

南韓一個研究團隊成功將一把標準熱熔膠槍，改造為可以直接在骨折處3D列印類骨骼材料的醫療設備。（圖：Device / Jeon et al. CC BY-SA）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Live Science》報導，一個南韓研究團隊成功改造了一把標準的熱熔膠槍，使其搖身一變，成為能在手術室中直接將類骨骼材料3D列印到骨折處的「補骨神器」。這項已在兔子身上成功測試的技術，為未來外科手術修復不規則骨折，開闢了一條全新的道路。

傳統上，處理大型或複雜的骨折需要進行骨移植，並使用金屬骨板或螺釘來固定，但這些標準化植入物的形狀，往往難以完美貼合每位患者獨特的骨折形態，可能導致骨骼對位不良或穩定性受損。首席研究員、南韓成均館大學的生物醫學工程師李正勝（譯音）指出，雖然客製化3D列印骨材已有先例，但耗時過長，無法在手術中即時應用。

結合生物材料與抗生素的特殊「膠條」

為解決此問題，團隊開發出一種特殊的生物材料「膠條」。它由兩種核心成分組成：常用於製造可生物降解骨骼支架的聚己內酯（Polycaprolactone, PCL），以及構成骨骼結構的關鍵礦物質羥基磷灰石（hydroxyapatite, HA）。此外，膠條中還加入了兩種抗生素，可在數週內緩慢釋放以預防感染。經過改造的熱熔膠槍，能以低溫擠出這種鈣基膠條，並在40秒內冷卻至體溫。

這項發表於《裝置》（Device）期刊的研究詳述了在紐西蘭白兔腿部骨折上的成功實驗。研究人員在手術中，使用這把「骨骼膠槍」直接將材料填補於骨骼缺陷處。經過12週的觀察，接受新療法的兔子，其骨組織形成與骨密度均優於接受傳統骨水泥治療的對照組。李正勝表示，這項技術在未來創傷外科手術中潛力巨大，但在應用於人體前，仍需在更大型的動物模型上進行後續研究。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中