醫學黑科技！南韓科學家改造熱熔膠槍 手術中直接3D列印骨骼

南韓一個研究團隊成功將一把標準熱熔膠槍，改造為可以直接在骨折處3D列印類骨骼材料的醫療設備。（圖：Device / Jeon et al. CC BY-SA）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Live Science》報導，一個南韓研究團隊成功改造了一把標準的熱熔膠槍，使其搖身一變，成為能在手術室中直接將類骨骼材料3D列印到骨折處的「補骨神器」。這項已在兔子身上成功測試的技術，為未來外科手術修復不規則骨折，開闢了一條全新的道路。

傳統上，處理大型或複雜的骨折需要進行骨移植，並使用金屬骨板或螺釘來固定，但這些標準化植入物的形狀，往往難以完美貼合每位患者獨特的骨折形態，可能導致骨骼對位不良或穩定性受損。首席研究員、南韓成均館大學的生物醫學工程師李正勝（譯音）指出，雖然客製化3D列印骨材已有先例，但耗時過長，無法在手術中即時應用。

請繼續往下閱讀...

結合生物材料與抗生素的特殊「膠條」

為解決此問題，團隊開發出一種特殊的生物材料「膠條」。它由兩種核心成分組成：常用於製造可生物降解骨骼支架的聚己內酯（Polycaprolactone, PCL），以及構成骨骼結構的關鍵礦物質羥基磷灰石（hydroxyapatite, HA）。此外，膠條中還加入了兩種抗生素，可在數週內緩慢釋放以預防感染。經過改造的熱熔膠槍，能以低溫擠出這種鈣基膠條，並在40秒內冷卻至體溫。

這項發表於《裝置》（Device）期刊的研究詳述了在紐西蘭白兔腿部骨折上的成功實驗。研究人員在手術中，使用這把「骨骼膠槍」直接將材料填補於骨骼缺陷處。經過12週的觀察，接受新療法的兔子，其骨組織形成與骨密度均優於接受傳統骨水泥治療的對照組。李正勝表示，這項技術在未來創傷外科手術中潛力巨大，但在應用於人體前，仍需在更大型的動物模型上進行後續研究。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法