晴時多雲

減重塑身

綠茶、海藻製成「脂肪海綿」 動物實驗顯示30天減重17％

2025/09/06 10:14

圖為由綠茶與海藻等植物成分製成的「可食用微珠」。此微珠能在腸道中像「脂肪海綿」般作用，吸附並困住飲食中的脂肪，以達到減重目的。（圖取自中國四川大學）

圖為由綠茶與海藻等植物成分製成的「可食用微珠」。此微珠能在腸道中像「脂肪海綿」般作用，吸附並困住飲食中的脂肪，以達到減重目的。（圖取自中國四川大學）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，中國四川大學研究團隊宣布，成功研發出一種由綠茶多酚、維生素E與海藻成分製成的「可食用微珠」，能夠在腸道中吸附飲食中的脂肪，進而阻斷吸收。研究人員指出，這項新技術有望成為比傳統減重藥物與縮胃手術更安全、溫和的減重途徑。

這項在「美國化學學會秋季會議」（ACS Fall 2025）上發表的成果，其核心是一種由綠茶多酚與維生素E組成的微小球體，能與脂肪分子結合，外層再以海藻來源的聚合物包覆，以抵抗胃酸。當微珠進入腸道後，外層會膨脹，讓內部的吸油核心，能像「海綿」一樣將飲食中的部分脂肪「鎖住」，隨糞便排出體外。

在為期30天的動物實驗中，團隊將大鼠分為三組，結果顯示，攝取高脂飲食並同時服用微珠的組別，平均體重減輕17%，且脂肪組織與肝臟受損程度，均低於未服用微珠的高脂飲食組。數據顯示，這些大鼠糞便中排出的脂肪含量顯著增加，但並未出現傳統減肥藥物奧利司他（orlistat）常見的腸胃不適等副作用。

研究共同作者、四川大學副教授何雲翔指出，微珠原料皆屬食品級並獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，具備大規模生產潛力。研究人員也表示，此微珠幾乎無味，未來可製成類似珍珠粉圓的大小加入飲品中。目前團隊已與四川大學華西醫院展開初步人體臨床試驗，26名受試者已完成收案，初步數據最快明年可望出爐。

